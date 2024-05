Apple Watch Series 9 è l’ultimo smartwatch di casa Apple, la line-up del 2023 è stata follemente amata dal pubblico, in quanto in grado di innalzare nuovamente il livello qualitativo dei prodotti dell’azienda di Cupertino, capace di mettere sul piatto un rapporto qualità/prezzo assolutamente conveniente per la maggior parte di noi.

La versione attualmente in promozione è la più piccola, per quanto riguarda la diagonale dello schermo, essendo da 41 millimetri solo GPS. Con quest’ultima indicazione si va a tutti gli effetti a sottolineare la possibilità di collegarsi alla rete solo ed esclusivamente tramite lo smartphone, non è possibile installare eSIM o quant’altro direttamente all’interno dello smartwatch.

Apple Watch Series 9: che occasione vi aspetta su Amazon

Apple Watch Series 9 sta diventando con il tempo, e fortunatamente oseremmo dire, più economico di quanto ci saremmo aspettati. Il modello indicato nel nostro articolo avrebbe un listino di 459 euro, una cifra che molti non ritengono essere assolutamente consona alla tipologia di prodotti, e per la quale non vogliono investire. In nostro aiuto accorre direttamente Amazon, con la riduzione automatica in pagina del 20%, fino ad una spesa da sostenere di 369 euro per il suo acquisto a questo link.

Il display è luminoso, completamente touchscreen, con colori ben definiti ed in grado di visualizzare l’intera gamma dinamica; sotto il cofano trova posto il nuovo chip S9, che garantisce prestazioni elevate con performance che travalicano le più rosee aspettative, senza lasciare nulla al caso. Le funzioni che gli utenti possono effettivamente raggiungere sono innumerevoli, si spazia dal livello di ossigeno nel sangue, passando per il monitoraggio del sonno (con tutte le fasi visualizzate correttamente), il battito cardiaco, i passi percorsi, le distanze, le calorie bruciate e tantissime attività tra cui poter scegliere.