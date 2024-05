Eolico da tetto: arriveranno presto sul mercato le turbine dell'Aeromine

Nel 2022, la startup americana Aeromine ha presentato un prototipo rivoluzionario nel campo dell’energia eolica domestica: una turbina senza pale progettata per essere installata sui tetti degli edifici residenziali o commerciali, accanto o al posto degli impianti fotovoltaici. Adesso l’azienda è finalmente pronta a portare questa tecnologia sul mercato nordamericano.

Le turbine eoliche di Aeromine sono progettate per essere installate sui tetti di grandi dimensioni. Queste sfruttano il flusso d’aria generato dalla direzione predominante del vento. Le unità eoliche di Aeromine sono integrate con il sistema elettrico dell’edificio e possono integrarsi direttamente con gli impianti solari già presenti senza ulteriori modifiche. Tale integrazione potrebbe consentire di generare il 100% dell’energia necessaria, contribuendo così all’indipendenza energetica e, al contempo, alla riduzione delle emissioni di carbonio.

Le turbine eoliche da tetto Aeromine consentiranno l’indipendenza energetica?

Il Dott. Carsten Westergaard, CTO e fondatore di Aeromine, ritiene che questa tecnologia nel supportare le aziende e i proprietari di edifici nel raggiungimento dell’indipendenza energetica e della riduzione delle emissioni. David Asarnow, CEO di Aeromine, ha anch’egli evidenziato come la tecnologia proprietaria dell’azienda possa superare i vincoli delle turbine eoliche rotanti, aprendo nuove prospettive nel settore della generazione in loco.

Aeromine ha dichiarato che i prezzi delle sue turbine sono in linea con quelli dei sistemi solari commerciali su tetto. Un impianto ideale può contare su 20-40 unità, ma anche combinazioni più piccole, da 10 unità, sono possibili. Ogni turbina può generare fino a 5 kW di capacità, con una potenza installata da 50 kW a 200 kW. Le turbine sono progettate per resistere a venti fino a circa 193 km/h, con alcuni modelli adatti anche a velocità estreme fino di circa 254 km/h.

Secondo i fondatori di Aeromine, ogni turbina è in grado di generare la stessa energia di 16 moduli solari, ma occupando molto ma molto meno spazio. La produzione energetica, in tal caso, è poi continua e non subisce interruzioni ed immette l’elettricità direttamente nel sistema dell’edificio. Il forte interesse per questa tecnologia è evidente. Migliaia di aziende interessate alle turbine senza pale di Aeromine. Avendo il supporto di investitori e partner strategici, la società potrebbe riuscire effettivamente ad apportare una rivoluzione nell’energia eolica a livello domestico.