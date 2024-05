WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo potrebbe subire dei cambiamenti davvero molto interessanti.

Non è una novità che con l’arrivo dell’intelligenza artificiale, considerata dai più la tecnologia del secolo, molte applicazioni e piattaforme abbiano deciso di servirsene per Integrare delle funzioni incredibili e migliorare così l’esperienza degli utenti.

Le applicazioni di Meta non fanno certo un’eccezione, e con loro quindi anche WhatsApp. L’intelligenza artificiale, seppur controversa, può davvero apportare dei benefici a queste applicazioni e agli utenti che le utilizzano.

WhatsApp ha già integrato delle funzioni con l’AI sulla sua piattaforma e altre arriveranno sicuramente con il passare del tempo.

Vediamo, quindi, nello specifico come cambierà WhatsApp con l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

WhatsApp e le novità con l’AI

Come già sappiamo WhatsApp ha recentemente introdotto la possibilità di interagire con degli assistenti AI. Si tratta di una funzione veramente utile, poiché permette agli utenti di effettuare una serie davvero incredibile di azioni come porre delle domande su delle curiosità, ordinare del cibo e anche impostare dei promemoria o degli appuntamenti. Le aziende, inoltre, potranno anche usufruire di Chatbot per interfacciarsi con i clienti.

Un’altra incredibile novità è la possibilità di creare degli stickers direttamente con l’intelligenza artificiale, descrivendo semplicemente l’immagine che si vuole ottenere nel box apposito, in questo modo si potranno creare davvero infiniti adesivi. E a quanto pare non è tutto, poiché a breve l’app di meta permetterà anche di creare l’immagine del profilo, proprio in questo modo.

Infine, si parla anche della possibilità, sempre utilizzando l’AI, di editare e modificare foto direttamente su WhatsApp, oppure di tradurre automaticamente dei testi in altre lingue.

Alcune di queste novità sono già state confermate e sono in arrivo, mentre altre sono dei semplici rumors che però potrebbero tranquillamente avverarsi in futuro.

Le perplessità sull’integrazione dell’intelligenza artificiale su piattaforme come WhatsApp sono legate principalmente a una questione di sicurezza e privacy, ma Meta assicura che tutto verrà fatto nel rispetto di questi importanti parametri.