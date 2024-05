Truffa mail, il sito di incontri e i soldi scomparsi dal conto corrente

Sono giorni che non c’è pace in giro per il web a causa di un nuovo messaggio truffa che sta girando. Secondo quanto riportato infatti più persone hanno ricevuto il testo nella loro casella di posta elettronica, con un buon quantitativo di utenti che ci sarebbe cascato.

In basso ci sono tutte le informazioni in merito con il messaggio incollato per fornire agli utenti un modo per identificarlo subito.

Con questo testo la truffa può diventare davvero pericolosa: eccolo qui

È davvero particolare il messaggio con cui la truffa sta andando avanti in questi giorni, in quanto sembra essere un invito. Purtroppo a cascarci sono stati tantissimi utenti, soprattutto coloro che fanno abitualmente utilizzo dei siti di incontri. Il testo parla chiaramente come se a scrivere fosse una ragazza, la quale sarebbe intenzionata a conoscere il povero malcapitato su un sito linkato. Una volta cliccato sul collegamento, gli utenti si ritrovano di fronte ad un form da compilare come se si trattasse di fare un’iscrizione al sito di incontri.

Si tratta solo di un modo per rubare i dati importanti riguardo all’identità delle persone e talvolta anche quelli delle carte di credito.

“Come stai? Mi chiamo Carroll. E voglio farti un’offerta molto interessante.

Ho divorziato da mio marito un anno fa e per tutto questo tempo sono stata sola. Mi manca davvero l’attenzione maschile.

Ho trovato la tua foto su uno dei siti di incontri. Mi sei davvero piaciuto, sei così coraggioso.

Ti suggerisco di incontrarti in un bar e prendere una tazza di caffè. E dopo il caffè possiamo andare a casa.

Se ti ho interessato, ho lasciato molte informazioni su di me nel mio profilo.

Ecco il mio profilo con il nickname Carroll-angel-2, dove puoi vedere la mia foto e il numero di telefono di contatto.

Aspetterò il tuo messaggio o la chiamata“.