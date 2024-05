Sony ha recentemente pubblicato un video denominato “Creative Entertainment Vision“. Nelle immagini viene mostrato quello che potrebbe essere il prossimo futuro del gaming. Nello specifico, nel video vengono mostrati diversi dispositivi, tra cui un nuovo controller per PlayStation che si presenta come uno strumento futuristico uscito da un film di fantascienza.

Ovviamente è importante ricordare che si tratta di prodotti ipotetici e non legati direttamente ai prodotti già esistenti di Sony e attualmente presenti sul mercato.

Sony presenta i dispositivi del futuro

Il controller di PlayStation, nel video, viene mostrato mentre è collegato a quello che sembra uno schermo fluttuante e curvo. Non è chiaro se quest’ultimo sia una proiezione del dispositivo di Sony o se si tratta effettivamente di un oggetto fisico in grado di galleggiare. Forse potrebbe sostenersi attraverso dei magneti.

Nel video è presente anche una descrizione che sembra delineare un futuro prossimo (tra 10 anni) in cui la realtà virtuale e fisica si sovrappongono. Tale visione mostra come la tecnologia di Sony combinata con la creatività potrebbero estendere l’esperienza con la piattaforma, ma anche con la vita quotidiana.

È dunque, in tale scenario, ipotizzabile che nel 2034 potrebbe arrivare la settimana generazione di PlayStation. Se così fosse, Sony potrebbe optare per un modello di console che sia ibrido, ovvero simile a Nintendo Switch. Tale progetto renderebbe il gaming mobile più accessibile. Il merito sarebbe di un controller leggero che proietta uno schermo ovunque l’utente desidera. Garantendo così un totale controllo sui dispositivi e sull’esperienza di gioco.

Tali idee suggeriscono che il futuro del gaming con PlayStation potrebbe dunque essere sempre più orientato verso una modalità flessibile e personalizzata. E soprattutto in grado di adattarsi alle diverse situazioni, alle esigenze dei gamer e ai contesti d’uso. Ovviamente, come detto, non ci sono collegamenti concreti con gli attuali dispositivi e non sappiamo quale sarà effettivamente il futuro di Sony.