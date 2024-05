OpenAI, l’azienda leader nello sviluppo di intelligenza artificiale, sta già guardando al futuro. Ciò nonostante il recente lancio di GPT-4. In un comunicato ufficiale pubblicato sul loro blog, è stato annunciato l’inizio dell’addestramento per il suo successore. Stiamo parlando di GPT5. Questo rapido passaggio alla prossima generazione di modelli di linguaggio rivela l’incessante impegno della società nel voler essere sempre all’avanguardia ed un passo avanti rispetto ali altri.

GPT5: necessario un utilizzo responsabile e consapevole

Ma ciò che distingue questa nuova fase di sviluppo è l’attenzione posta dalla OpenAI sulla sicurezza e la protezione. La compagnia infatti, ha costituito un comitato dedicato a queste tematiche, guidato da una squadra di esperti nel settore. Tra cui Bret Taylor, Adam D’Angelo, Nicole Seligman e Sam Altman. Questo comitato ha il compito di formulare raccomandazioni mirate a garantire la tutela e la salvaguardia dei progetti e delle operazioni durante il processo di sviluppo e implementazione di GPT-5. La scelta di istituire un organo di supervisione dedicato riflette l’importanza che l’azienda attribuisce alla responsabilità nell’utilizzo dell’IA. Ma soprattutto all’attenta gestione dei rischi ad essa associati. La rapidità con cui OpenAI ha reagito al potenziale arrivo di GPT5 testimonia, infatti, la sua volontà di affrontare le sfide etiche e di sicurezza che potrebbero emergere con l’introduzione di tali sistemi avanzati.

A tal proposito, il suddetto comitato avrà circa 90 giorni di tempo per valutare e sviluppare le misure necessarie. Al termine dei quali condividerà le proprie raccomandazioni con l’intero consiglio d’amministrazione. Ciò suggerisce un approccio ponderato nella gestione dei rischi. Dimostrando un impegno concreto verso la sicurezza e la trasparenza nel loro processo decisionale. Questo approccio potrà poi servire da modello anche per altre aziende nel settore dell’IA. In quanto rivendica la necessità di attuare un controllo costante e prudente in seguito all’utilizzo di queste tecnologie sempre più sofisticate.