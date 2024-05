Asus ha ufficialmente presentato al mondo il suo nuovo mouse compatto pensato per i videogiocatori che non vogliono compromessi in merito a qualità e prestazioni, parliamo di Asus Rog Keris II Ace, un mouse con un linea mediana rialzata e pensato per i destrimani che unisce prestazioni a design sobrio e pulito.

Il mouse in questione fa della leggerezza il suo punto di forza e offre dei LED non troppo appariscenti integrati nella rotella, i tasti sono garantiti per un milione di click ed il prezzo di lancio è di 179,99 euro, è già disponibile sullo store online di Asus, ovviamente facendo parte della famiglia Republic of Gamers quest’ultimo è indicato per i videogiocatori che hanno bisogno di precisione e latenza bassissima.

Specifiche tecniche