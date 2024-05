Iliad compie 6 anni e lancia 3 offerte fino a 250 GB con il 5G

Esattamente durante la giornata di ieri Iliad ha compiuto 6 anni. Fino al 2018 il gestore è in Italia e riesce a garantire grandi offerte, tutte piene di contenuti e che durano per sempre.

Dopo aver visto la grande riuscita dell’offerta da 180 giga al mese, il colosso ha voluto fare di più. Sono al momento presenti sul sito ufficiale tre soluzioni mobili della linea Flash. Queste garantiscono internamente tutto quello che serve e in alcuni casi anche la connessione 5G gratuita per sempre.

Iliad, compiuti 6 anni il gestore lancia tre offerte clamorose: si arriva a 250 GB

Al momento sul sito ufficiale di Iliad ci sono delle offerte clamorose che stanno mandando gli utenti in estasi. Subito dopo il compleanno del gestore, che ormai in Italia è una vera bandiera, l’azienda ha deciso di ufficializzare tre offerte Flash, quasi a voler festeggiare.

Partendo dalla prima, gli utenti l’hanno già vista più volte: si tratta della Flash 150. Questa soluzione costa solo 7,99 € al mese per chiunque la sottoscrive e include al suo interno minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 150 giga in 4G.

La seconda offerta che propone Iliad, andando per gradi, è invece la Flash 200. Esattamente come nel primo caso, questa soluzione garantisce mensilmente minuti e messaggi illimitati verso chiunque ma con 200 giga in rete 5G. Il prezzo in questo caso è di 9,99 € al mese per sempre con la scadenza impostata tra 28 giorni.

Termina un’offerta davvero interessante, totalmente inedita fino ad oggi: la Flash 250. Questa può essere attivata fino al 31 luglio alle ore 17:00. Al suo interno questa promo garantisce mensilmente minuti e messaggi senza limiti verso chiunque con 250 giga in rete 5G.

Ricordiamo dunque, per fare un riepilogo, che il 5G non è presente solo all’interno della Flash 150. Oltre a tutto ciò ci sono anche dei giga per navigare in roaming quando si va all’estero.