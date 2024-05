Iliad, bastano 9 euro al mese per avere 180 GB e una sorpresa

Dando un’occhiata al sito ufficiale di Iliad si può notare come una vecchia conoscenza sia tornata in auge. Si tratta della famosissima Giga 180, una proposta già vista durante gli scorsi mesi che ora fa di nuovo il suo ritorno in scena.

Coloro che vogliono sottoscriverla, devono sapere che dura per sempre allo stesso prezzo e che mette in gioco anche il miglior standard di rete.

Iliad, la nuova promo si chiama Giga 180: qualcuno già la conosceva, è la migliore

Non c’è molta libertà di manovra per gli altri gestori quando Iliad propone delle offerte di questo tipo. Secondo quanto riportato infatti il colosso sta riuscendo a svolgere alla grande il suo lavoro, soprattutto con la Giga 180.

Questa soluzione mobile internamente include minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi provider con 180 giga in 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese, esattamente come il costo di attivazione.

All’interno di questa offerta c’è un aspetto in particolare che attira il pubblico: il 5G gratuito. Per godere della connessione più rapida in assoluto, fatta dallo standard di rete più interessante e ricercato, serve solo ed unicamente sottoscrivere questa offerta. Non sono necessari costi aggiuntivi in quanto Iliad non chiede nulla alla sottoscrizione, così come non chiede nulla neanche in corso d’opera. Avere il 5G dunque non è più un privilegio, ma una lieta concessione da parte del gestore che proprio con questo modus operandi vuole affossare la concorrenza. In genere tutte le offerte che hanno un prezzo di 9,99 € mensili garantiscono la presenza di questo standard di rete.

Allo stesso tempo c’è un’altra grande concessione fatta agli utenti che scelgono la Giga 180 di Iliad: la fibra ottica in sconto. Il provider infatti predispone per coloro che optano per una promozione a questo prezzo, una diminuzione del costo mensile dell’abbonamento domestico. Chi infatti sottoscrive la promo mobile appena descritta, può avere con 5 € di sconto la fibra ottica completa: il prezzo sarà di 19,99 € al mese per sempre.