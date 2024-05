WindTre all’attacco con le nuove offerte GO Digital

In quest’ultimo periodo, l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di andare all’attacco della concorrenza grazie alla sua ampia proposta. Sul proprio sito ufficiale sono infatti ora disponibili all’attivazione tantissime offerte di rete mobile della gamma WindTre GO Digital. Si tratta dunque di offerte di tipo operator attack, quindi attivabili da tutti i nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

WindTre va all’attacco della concorrenza con queste super offerte

L’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di attaccare i suoi rivali con una serie di strepitose offerte di rete mobile. Come già accennato in apertura, stiamo parlando delle offerte mobile appartenenti alla gamma denominata WindTre GO Digital. Queste ultime sono quindi rivolte a tutti i nuovi clienti dell’operatore WindTre che effettueranno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici rivali. Fra gli operatori rivali di provenienza, sono compresi:

Iliad, Fastweb, CoopVoce, PosteMobile, Lyca Mobile e da altri operatori virtuali (CM Link, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan, Feder Mobile, GreenICN, Intermatica, Italia Power, Noitel, NV mobile New, Optima, Ovunque, PLINK, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Tiscali, 1Mobile, Welcome Italia, Wings Mobile, WithU, Elimobile, NTmobile, Plintron).

Una di queste super offerte della gamma è WindTre GO 150 5G. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, gli utenti potranno inoltre utilizzare ogni mese fino a 50 SMS verso tutti i numeri e minuti di chiamate illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a 7,99 euro al mese. Ad un costo di 10,99 euro è poi disponibile l’offerta WindTre GO Unlimited Digital. Quest’ultima include ogni mese giga senza limiti per navigare in 5G e sempre minuti illimitati e 50 SMS.