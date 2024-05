Sulla piattaforma Twitch stanno per arrivare alcuni aggiornamenti particolarmente utili che permetteranno agli utenti di filtrare i contenuti che non si intendono visualizzare. A riportarlo è Eurogamer che ha riferito che la funzione estende le Etichette di Classificazione dei Contenuti. quest’ultime sono state introdotte precedentemente e permettevano agli streamer di categorizzare le trasmissioni attraverso l’uso di tag relativi a contenuti sessualizzati, gioco d’azzardo, uso di droghe e altro.

I recenti cambiamenti presentati sulla piattaforma permettono agli utenti di nascondere le trasmissioni contrassegnate con le etichette inserite sulla base delle proprie preferenze personali. È possibile anche optare per la sfocatura delle miniature delle trasmissioni che riguardano contenuti di tipo sessuale.

Nuovo sistema di filtri per Twitch

Jeremy Forrester, il Vicepresidente dei prodotti della community di Twitch, ha riferito in un recente articolo che l’obiettivo dell’azienda è quello di rendere l’esperienza degli utenti adatta alle preferenze degli utenti. In questo modo sarà anche possibile scegliere la comunità di cui voler far parte. Suddetto approccio è particolarmente utile considerano che ogni utente è a sé. Proprio per questo motivo l’azienda punta a concedere ai propri fruitori maggior controllo sui contenuti che vengono visualizzati su Twitch.

Inoltre, Forrester ha dichiarato l’importanza delle etichette per gli streamer. Quest’ultime devono essere corrette in base ai contenuti che pubblicano. Twitch, dunque, interverrà per aggiungere etichette appropriate rendendole permanenti. Suddette modifiche sono derivate da anni di critiche ottenute riguardo i contenuti presenti sulla piattaforma. I continui aggiornamenti su tali questioni hanno spesso creato delle incongruenze.

Nel sistema di tag introdotto nel 2021 sono state inserite etichette specifiche riguardo le trasmissioni di streamer in lingerie o all’interno di vasche idromassaggio che sono diventate molto popolari su Twitch. In altri casi, si sono verificati casi in cui gli streamer utilizzavano inguini, seni e natiche come schermi versi. Anche i contenuti sul gioco d’azzardo possono essere un problema, spingendo la piattaforma ad apportare ulteriori cambiamenti riguardo le politiche del sito nel 2022.