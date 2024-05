Google Chrome è stato colpito da un bug che mostra ai suoi utenti lo schermo bianco. Essendo il browser più utilizzato al mondo, quando ci sono delle problematiche quest’ultime coinvolgono milioni di utenti. Il citato bug delle pagine bianche, diffuso sulla piattaforma negli ultimi tempi, si presenta sui dispositivi Android. Qui, infatti, l’app di Chrome, in modo del tutto ingiustificato, mostra una schermata bianca durante le ricerche. Nello specifico, quest’ultime, vengono mostrate quando si passa da una scheda all’altra.

Come risolvere il bug di Chrome?

In un primo momento, il presentarsi di tale problematica potrebbe apparire come un semplice errore di caricamento. In realtà si tratta del bug riconosciuto anche da Google. Sono diversi gli utenti che si sono accorti di tale situazione e hanno già emesso diverse segnalazioni all’azienda di Mountain View. Quest’ultima ha da subito riconosciuto il bug che è stato preso in carico dal team di sviluppo della società per poterlo correggere prontamente.

Il gruppo di esperti si è subito messo a lavoro e ha immediatamente trovato una soluzione per rimediare a questa problematica fastidiosa per tutti gli utenti che cercano di utilizzare l’app di Chrome. A tal proposito, Google ha riferito di aver corretto il bug distribuendo a tutti gli utenti un nuovo aggiornamento della piattaforma su Android. Dopo aver installato quest’ultimo, dunque, non dovrebbe più presentarsi suddetta problematica e non verranno più visualizzate delle schermate bianche quando nel browser si passerà da una scheda all’altra.

Secondo quanto dichiarato, l’aggiornamento ideato per risolvere il bug, è in fase di distribuzione via server. Il processo ha avuto inizio lo scorso 21 maggio. È importante ricordare che questo tipo di aggiornamenti vengono eseguiti in background, quindi, non bisognerà procedere manualmente.

L’intervento tempestivo di Google per correggere il bug di Chrome è la prova dell’impegno costante del colosso per fornire ai suoi utenti un servizio sempre efficiente.