Windows 11 con l’opzione Phone Link fa un ottimo lavoro nel colmare le lacune presenti nella sincronizzazione con i dispositivi Android che è possibile, invece, tra iPhone e macOS. Permette di eseguire il mirroring dello schermo del tuo telefono, sincronizzare messaggi e chiamate, usufruire del supporto copia e incolla su più dispositivi e tanto altro ancora. Presto Windows sarà anche in grado di “leggere” foto e screen di qualsiasi tipo per velocizzare la proiezione dei contenuti.

Con Phone Link è possibile visualizzare le foto scattate di recente sul proprio telefono Android comodamente dal PC. Microsoft sta per migliorare ulteriormente questa funzionalità aggiungendo la possibilità di copiare e incollare il testo dalle immagini, leggendo in un certo senso il testo rilevato. L’app acquisirà funzionalità OCR per farlo. Per attivare la funzione, è necessario fare clic sul pulsante Testo dalla galleria di Phone Link durante la visualizzazione di un’immagine. Verrà visualizzata l’opzione per selezionare tutto il testo o copiarlo in un’altra casella di input.

Microsoft è sulla buona strada con Phone Link per Android

Poiché Microsoft sta aggiungendo delle migliorie all’app Phone Link, tra le altre cose adesso funzionerà su tutti i telefoni Android supportati. Un tempo era riservato ad una cerchia ristretta. Windows Central ha individuato le funzionalità OCR nell’ultima versione di Phone Link nel canale di anteprima della versione di Windows 11. Ciò indica che presto la funzionalità dovrebbe essere resa disponibile anche al pubblico.

L’azienda migliora costantemente Phone Link con nuove opzioni. Alla fine di febbraio, è stata aggiunta la possibilità di utilizzare il telefono Android come webcam con Windows 11 tramite l’app. L’implementazione è migliore di quella offerta, ad esempio, con dispositivi Pixel, che richiedono una connessione USB cablata. In questo caso la qualità non è affatto buona come quella che ottieni con Phone Link.

Per molto tempo, alcune delle funzionalità di Phone Link erano esclusive dei dispositivi Samsung. Tuttavia, negli ultimi anni, Microsoft ha collaborato con diversi produttori Android per ampliarne la disponibilità. Recentemente, Oppo, Realme e OnePlus hanno integrato l’app con Android 14, aprendo l’accesso a molte opzioni esclusive.