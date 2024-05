Il Galaxy S24 Ultra riceverà un importante update da parte di Samsung che porterà la One UI alla versione 6.1.1. L’azienda coreana punta a migliorare il comparto fotografico attraverso una serie di bugfix che renderanno gli scatti migliori di quelli attuali.

Stando a quanto rivelato dal noto leaker Ice Universe su X/Twitter, l’aggiornamento è in fase di test presso i laboratori dell’azienda coreana. Sebbene non sia ancora stata fornita una data ufficiale di rilascio, possiamo immaginare che i vari test si concluderanno in estate.

Questo significa che, se lo sviluppo dovesse procedere secondo i piani, la One UI 6.1.1 potrebbe arrivare sui Galaxy S24 Ultra di tutto il mondo tra luglio e agosto. Samsung vuole fare bene, risolvendo i problemi segnalati dalla community e, infatti, il leaker indica che l’update può essere considerato come il più grande aggiornamento mai rilasciato per Galaxy S24 Ultra.

Samsung sta lavorando ad un nuovo update completamente dedicato a migliorare il comparto fotografico dei Galaxy S24 Ultra

Le aspettative sono estremamente alte e possiamo provare ad immaginare quali saranno le novità contenute in questo update. Da tempo, gli utenti in possesso di un flagship Samsung segnalano alcuni problemi con gli scatti fotografici.

In particolare, alcuni dei difetti più importanti segnalati riguardano la presenza di rumore eccessivo nelle foto scattate in scarsa illuminazione. In alcuni scatti, invece, c’è una sovraesposizione di alcune sezioni della foto. Difetti qualitativi nella resa dei volti si possono notare anche quando si utilizzano livelli di zoom elevati oltre il 10x.

Purtroppo, Samsung non ha confermato ufficialmente di essere al lavoro sull’update e, di conseguenza, non esiste una data di rilascio ufficiale. Tuttavia, le voci raccolte da Ice Universe sono definite come affidabili. Lo sviluppo della versione 6.1.1 per la One UI impegnerà gli ingegneri dell’azienda per qualche tempo, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.