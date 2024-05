Acquistare oggi un SSD porta con sè un risparmio non da poco per tutti gli utenti che vogliono effettivamente mettere le mani su un prodotto di alta qualità. Tra i tanti produttori ad oggi pronti a mettere sul mercato dispositivi di vario genere, troviamo sicuramente Samsung, regina indiscussa del settore, con la possibilità di acquistare un MU-PC1T0T/WW T7, un SSD esterno portatile da ben 1TB.

Il modello in questione ha giustappunto la suddetta capacità, è realizzato in alluminio con un rivestimento esterno opaco che non trattiene le impronte, e facilita la pulizia, con connessione diretta ai vari device grazie alla porta USB-C presente nella parte posteriore. Trattasi di una USB-C 3.2 Gen2, che può raggiungere comunque una velocità massima di 10GBps in download.

SSD: offerta assurda sul dispositivo Samsung

Un prezzo incredibilmente soddisfacente vi attende in questi giorni su Amazon, poiché oggi potete pensare di acquistare un SSD Samsung con un esborso finale tra i più bassi di sempre. Dovete sapere infatti che la spesa finale da sostenere equivale a soli 109 euro, contro i 159 euro previsti di listini, approfittando così di un risparmio di 59 euro, a prescindere dal momento in cui provvederete a completare l’acquisto. Premete qui per l’acquisto.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi data la tipologia dello stesso, è perfettamente compatibile con qualsiasi device in commercio, ciò sta a significare che può essere utilizzato senza problemi con Windows, MacOS, Android, iOS o qualsivoglia sistema operativo. All’interno della confezione potete comunque trovare tutto il necessario per garantire il corretto funzionamento: cavo USB-C to USB-C, ed anche USB-C to USB-A, così da essere sicuri di poterlo collegare senza difficoltà sia ad una porta USB-A che ad una USB-C (rendendolo estremamente versatile e funzionale).