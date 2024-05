Truffa di migliaia di euro, così un tentativo di phishing svuota il conto

Sono ancora molti purtroppo gli utenti che cascano nelle truffe senza neanche accorgersene. Da giorni si sta ripercuotendo sul popolo italiano una truffa clamorosa che seguirebbe la tecnica del phishing.

Come si può vedere in basso c’è un nuovo messaggio che ha portato il panico rubando sia i dati che i soldi dai conti correnti.

Truffa imprevedibile corre sul web: ha già derubato migliaia di utenti in Italia

“Ciao!

Oggi ho deciso di sollevare il velo di segretezza nella tua città.

Mi chiamo Carrol e sto cercando qualcuno di speciale per la serata,

pieno di passione e dissolutezza.

Sei pronto a tuffarti nel mondo delle mie fantasie?

Questo può sembrare strano, ma vorrei chiedervi di non rispondere con lettera raccomandata.

Sono una donna sposata e non voglio che la tua risposta venga vista da nessuno vicino a me.

Se sei d’accordo su tutto fammi sapere nel mio PROFILO segreto

Ti aspetto per far parte dei miei momenti indimenticabili.

La tua seduttrice anonima“.

Dopo l’arrivo di questo messaggio sono tante le persone che sono andate nel panico così come sono tante le persone che invece ci sono cascate. Purtroppo la truffa sembra essere abbastanza reale per chi non ha troppa esperienza sul web. È capitato addirittura che il messaggio sia arrivato a utenti che realmente stavano utilizzando dei siti di incontri ed è proprio per questo motivo che ci sono cascati.

Proprio per tale motivo siamo soliti dare alcuni consigli molto importanti per identificare ogni tipo di tentativo di phishing. Il primo consiglio da seguire è quello di dare un’occhiata al testo e controllarne l’effettivo significato in italiano. Come si può vedere dal messaggio riportato in alto, c’è molta imprecisione.

L’altro consiglio è quello di controllare l’indirizzo e-mail che invece di avere un dominio normalmente registrato ed attendibile, mostra dopo la “@” delle lettere messe a caso.