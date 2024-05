Disney+ batte Netflix: a maggio arrivano tanti titoli, LA LISTA

L’arrivo di nuovi contenuti e ciò che si augurano tutti coloro che sono iscritti ad una piattaforma come Disney+. Questa volta c’è da aspettarsi qualcosa di realmente entusiasmante, esattamente come è stato annunciato già qualche giorno fa. Sono infatti in arrivo serie TV e film di vario genere.

Questa qui in basso è la lista con tutti i contenuti in arrivo, alcuni davvero molto attesi mentre altri saranno sorprendenti. La qualità si nota ancora una volta, come ormai sana abitudine di Disney+. Ecco l’elenco completo:

Doctor Who Let It Be The Beach Boys Station 19 Feud: Capote vs. The Swans Star Wars: Tales of the Empire The Kardashians S5 Shardlake Monsters & Co. La Serie – Lavori in Corso! S2

Tra le migliori produzioni non può che risaltare Doctor Who, il racconto di un dottore e della sua compagna che viaggiano nel tempo e nello spazio, con delle avventure che hanno dell’incredibile. Ci saranno diversi nemici che si impareranno sul cammino del dottore, il più pericoloso di certo sarà “bogeyman“.

Let it Be non può che portare ai Beatles. In questo caso il film è stato totalmente restaurato e portato ad una qualità superiore, proprio per i fan più accaniti. Disney+ ha fatto un gran lavoro e si vedrà senz’altro.

Arriva anche la stagione finale di Station 19, la quale segue le vicende di un gruppo di vigili del fuoco con base a Seattle che mettono ogni giorno a rischio la propria vita ma anche i sentimenti per salvare le altre persone. I 10 episodi di questa nuova stagione saranno disponibili a partire dal 9 maggio in poi.

I fan di Star Wars non possono perdere Tales of the Empire. Si tratta di un viaggio attraverso sei episodi diversi all’interno dell’Impero Galattico. Tutto attraverso gli occhi di due guerrieri che mostreranno il loro punto di vista da strade differenti.