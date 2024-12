Qualcomm è pronta a scuotere il mercato dei PC con il suo nuovo progetto, lo Snapdragon X Elite 2. Ovvero, un processore che punta a rivoluzionare il settore Windows ARM. Secondo indiscrezioni e conferme indipendenti, l’azienda sta lavorando al “Project Glymur“, che rappresenta un passo decisivo verso prestazioni di livello desktop. L’obiettivo non è solo quello di migliorare i chip per dispositivi portatili, ma anche rendere competitiva la piattaforma ARM nel mondo dei computer fissi.

Qualcomm: un futuro promettente per i PC ARM

Attualmente, i PC con Snapdragon X Elite si distinguono per l’efficienza energetica. Però non riescono a competere con i rivali in termini di potenza pura. Qualcomm vuole così colmare questo divario, portando il nuovo processore a livelli paragonabili al chip Apple M4. Una delle innovazioni più sorprendenti riguarda l’introduzione di un sistema di raffreddamento a liquido All-in-One (AIO), con una ventola da 120mm. Questa soluzione, tipica dei desktop, indica che il chip lavorerà a frequenze elevate. Avvicinandosi sempre più ai processori tradizionali di AMD e Intel.

Il progetto, iniziato nell’estate 2024, prevede tre varianti dello Snapdragon X Elite 2, sviluppate per affrontare un mercato sempre più esigente. Durante lo Snapdragon-Summit, il CEO Cristiano Amon ha promesso un futuro brillante per questa nuova generazione di chip, definendoli “veramente incredibili”. Simili dichiarazioni, insieme alle anticipazioni sui social e alle analisi di esperti, delineano un quadro chiaro. Qualcomm ormai mira a diventare un attore di rilievo anche nel settore desktop, ampliando il successo ottenuto nel mondo mobile.

Anche se i primi modelli ARM hanno suscitato alcune critiche per le prestazioni non del tutto all’altezza dei prezzi, le aspettative per Snapdragon X Elite 2 sono molto alte. La possibilità di vedere un chip-ARM capace di competere con i desktop tradizionali è una prospettiva entusiasmante. Qualcomm potrebbe quindi trasformare profondamente il mondo dei PC. Arrivando persino a segnare l’inizio di una nuova era per i dispositivi Windows-ARM.