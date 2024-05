Volvo Trucks sta spingendo sull’acceleratore verso un futuro più verde, puntando all’obiettivo ambizioso delle emissioni zero. E non lo sta facendo da solo. La sua missione è anche quella di sostenere i suoi clienti nel loro percorso di decarbonizzazione. Come? Guardando in diverse direzioni e esplorando soluzioni innovative. Una di queste è rappresentata dai camion alimentati ad idrogeno, un’opzione che potrebbe essere particolarmente vantaggiosa per le lunghe distanze e le regioni con infrastrutture di ricarica limitate.

Un motore che fa la differenza

Ma c’è una piccola sottigliezza da tenere presente qui. Non stiamo parlando dei soliti camion elettrici con batteria o Fuel Cell, su cui Volvo ha già investito tempo ed energie. No, questa volta si tratta di veicoli dotati di un classico motore endotermico, ma che utilizzano l’idrogeno al posto del carburante tradizionale. Un’idea interessante, non trovi?

La prospettiva è quella di contribuire a decarbonizzare il settore dei trasporti, aprendo nuove possibilità e soluzioni. Ma non è solo un’idea gettata lì a caso. Volvo Trucks è già al lavoro su questa frontiera tecnologica, con l’obiettivo di avviare i primi test su strada entro il 2026. Se tutto procede secondo i piani, i primi modelli potrebbero arrivare sul mercato entro la fine del decennio.

Partnership che fanno la differenza

E quali saranno i vantaggi di questi camion alimentati ad idrogeno? Oltre a ridurre le emissioni, offriranno una percorrenza operativa paragonabile a quella dei tradizionali camion diesel. E non si tratta solo di fare eco agli ideali ambientalisti. Questi veicoli integreranno l’ampia gamma di offerte di Volvo, che comprende già camion elettrici a batteria, camion elettrici a celle a combustibile e veicoli alimentati con carburanti rinnovabili come il biogas e l’HVO.

L’azienda ha anche stretto una partnership con Westport Fuel Systems per sviluppare la tecnologia necessaria, come l’Iniezione Diretta ad Alta Pressione (HPDI), che promette una maggiore efficienza energetica e una maggiore potenza del motore. Insomma, sembra che Volvo Trucks stia puntando a diventare un punto di riferimento nel settore dei trasporti sostenibili.