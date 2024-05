Baidu ha appena fatto il grande annuncio dei Robotaxi di sesta generazione, che stanno per invadere le strade di Wuhan, in Cina. Questi veicoli, conosciuti come RT6, stanno facendo parlare di sé soprattutto perché sono piuttosto accessibili, con un prezzo di circa 26.200 euro per un modello con guida autonoma di livello 4.

I nuovi Robotaxi RT6

Ma cosa c’è di così speciale in questi RT6? La tecnologia, ovviamente! Ogni macchina è equipaggiata con cinque unità LIDAR e ben 40 sensori sparsi ovunque, che agiscono come un radar super avanzato, permettendo al veicolo di rilevare oggetti e persone fino a 400 metri di distanza. E non finisce qui: la potenza di calcolo di 1200 TOPS fa sì che questi Robotaxi siano più svegli di una volpe.

La produzione dei RT6 è gestita dalla JMC nella provincia di Jiangxi, un’azienda automobilistica che sa il fatto suo. Questi SUV elettrici sono abbastanza spaziosi, con una lunghezza di 4,75 metri e una larghezza di 1,885 metri. Sotto il cofano c’è un motore elettrico da 110 kW, fornito dalla BYD, che può portarti in giro a una velocità massima di 135 km/h.

Ma passiamo all’interno. Qui, la RT6 ti accoglie come un vero VIP. Le porte scorrevoli elettriche rendono l’entrata e l’uscita un gioco da ragazzi, mentre i sedili singoli ti coccolano con funzioni di riscaldamento e massaggio. È un po’ come viaggiare su una nuvola.

Grandi aspettative future

Baidu ha grandi progetti per questi Robotaxi. Vogliono produrre circa 10.000 unità entro la fine del 2024. E con il sistema operativo Apollo, sviluppato internamente, possono fare sul serio. Questo sistema è stato testato per oltre 100 milioni di chilometri e ha dimostrato di essere più sicuro dei taxi guidati da esseri umani. Quindi, sai di essere in buone mani quando sali a bordo di un RT6.

Al momento, questi Robotaxi stanno conquistando Wuhan su un’area di circa 3.000 km quadrati, servendo una popolazione di oltre 7,7 milioni di persone. Con il loro sistema di guida autonoma di livello 4, basato sull’intelligenza artificiale, stanno aprendo la strada a una nuova era dei trasporti urbani. Quindi, tieni d’occhio le strade, potresti vedere presto un RT6 sfrecciare accanto a te!