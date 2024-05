Sembrerebbe che l’obiettivo è oramai quello di avere la miglior qualità e reattività possibile, e TCL ha centrato in pieno con il suo ultimo prototipo. Negli ultimi anni, infatti, i monitor per PC hanno subito un notevole aumento delle dimensioni, risoluzioni, e specialmente del refresh rate. E TCL punta a spiazzare la concorrenza con un monitor 4k a 1000 Hz, ma sarà davvero utile?

Il monitor 4k a 1000Hz di TCL: Qualità e Fluidità

Come appena accennato, la tendenza è quella di aumentare la risoluzione e il refresh rate dei monitor per PC. Questo è particolarmente legato ai giocatori PC poiché maggior frequenza d’aggiornamento significa più reattività, il ché può portare ad un vantaggio nelle competizioni online. Attualmente i monitor con il refresh rate più alto sono l’Alienware AW2524H e l’Asus ROG Swift Pro PG248QP, con una frequenza d’aggiornamento di rispettivamente 500 e 540 Hz. Ma TCL CSOT, una affiliata di TCL, ha mostrato il prototipo di un monitor con un refresh rate di 1000 Hz.

La notizia è stata diffusa da Blur Busters su X, durante la Display Week 2024 a San Jose, dove è trapelato, l’appena citato, rivoluzionario prototipo di TCL. Monitor che vanta non solo di un’elevatissima frequenza d’aggiornamento, ma anche una risoluzione 4K. Tuttavia queste sono le uniche informazioni, siccome TCL non ha rivelato dettagli sulle dimensioni dello schermo o altre specifiche tecniche. Tuttavia, dall’immagine pubblicata, sembrerebbe che si tratti di un display curvo e widescreen, ma non ci sono conferme ufficiali.

Nonostante l’entusiasmo, TCL non ha comunicato niente riguardo ad un lancio sul mercato. Anche se, proporre un monitor con un refresh rate così elevato ad un mercato consumer potrebbe non essere la migliore delle idee al momento. Infatti, nessuna GPU attualmente in commercio sarebbe in grado di supportare un refresh rate di 1000 Hz in modo adeguato. Oltre al fatto che l’occhio umano ha le sue limitazioni su quante immagini può vedere al secondo.