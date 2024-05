Audi è pronta ad entrare con forza nel mercato delle auto elettriche con la nuova RS6 Sportback e-tron. Una versione della RS6 che promette prestazioni elevate, un design futuristico e a zero emissioni. Che dovrebbe essere presentata verso la fine del 2024 e rilasciata nel 2025.

Audi RS6 Sportback e-tron: Design e Motore sbalorditivo

Dopo aver presentato la nuova Audi Q6 basata sulla piattaforma PPE, il nuovo modello della casa tedesca è stato avvistato in azione sul circuito del Nürburgring. Come citato precedentemente, la nuova vettura di Audi promette prestazioni mozzafiato, emissioni zero, ma soprattutto un design aggressivo e dinamico.

Il design esterno della nuova Audi RS6 Sportback e-tron presenta i tipici segni del design più recente di Audi. Parliamo quindi dell’iconico frontale con griglia “singleframe”, prese d’aria orizzontali inferiori e fari a LED suddivisi. I cerchi in lega di grandi dimensioni e le pinze dei freni rosso fuoco si aggiungono ad uno splitter aerodinamico anteriore. Il retro invece è caratterizzato da un grande diffusore e da un gruppo ottico OLED che si estende su tutta la larghezza del veicolo.

Anche all’interno la nuova RS6 e-tron continua a rispecchiare il lusso e la tecnologia di Audi ispirandosi al concept del 2021. Il design minimalista è completato da rifiniture di pregio come l’alluminio. È dotato inoltre di due display OLED, un quadro strumenti digitale e un touchscreen centrale rispettivamente da 11,9 e 14,5 pollici. Potrebbe essere presente anche un touchscreen opzionale per il passeggero, con ricarica wireless e supporto ad Android Auto e Apple CarPlay.

Per quanto riguarda l’aspetto tecnico, la vettura sarà dotata di un sistema da 800 volt con una batteria da 100 kWh che si traduce in un’autonomia tra i 600 e i 700 km ad ogni ricarica. Ricarica che in corrente continua può raggiungere fino a 270 kW, essendo più che veloce. Il tutto si completa con un motore da 805 cavalli, con trazione integrale Quattro che punta a sfidare la BMW M5 e la Mercedes-AMG EQE 53.

L‘Audi RS6 Sportback e-tron sarà svelata entro la fine dell’anno e dovrebbe arrivare nella prima metà del 2025.