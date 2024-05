Il listino offerte WindTre include numerosissime opzioni, tra queste alcune dedicate a tutti coloro che vorrebbero acquistare uno smartphone a rate. A differenza degli operatori rivali, WindTre rivolge ai suoi clienti la possibilità di procedere con l’attivazione di offerte che consentono di ottenere uno smartphone 5G senza dover sostenere alcun tipo di spesa. L’offerta WindTre Start 5G, ad esempio, include nel prezzo un Samsung Galaxy A15.

Non perdere l’offerta WindTre con Samsung Galaxy A15 5G gratis

I nuovi clienti possono attivare l’offerta WindTre Start 5G richiedendo una nuova linea o procedendo con il trasferimento del numero dal precedente operatore. In entrambi i casi, è richiesta una spesa mensile di 12,99 euro che include:

Minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

WindTre permette di attivare l’offerta nei punti vendita abilitati o tramite il sito ufficiale. Ai clienti sarà chiesto di selezionare l’opzione con smartphone incluso così da poter ottenere il dispositivo. In questo caso, la tariffa propone un Samsung Galaxy A15 5G a costo zero ma ognuno potrà decidere di optare per un dispositivo differente, scegliendo tra quelli presenti in listino. Il costo potrebbe però subire delle modifiche dipendenti dal modello scelto.

I clienti che desiderano ottenere una maggiore quantità di Giga di traffico dati e un dispositivo diverso potranno comunque scegliere tra le altre offerte proposte dal gestore, che permette di ricevere fino a una quantità illimitata di Giga tramite le sue offerte Pack Protect 5G e Protect Unlimited 5G, disponibili rispettivamente al costo di 19,99 euro e 29,99 euro al mese.

Qualunque sia l’offerta richiesta sarà necessario specificare la modalità di pagamento tramite la quale affrontare le spese, che saranno così automaticamente addebitate su carta di credito, conto corrente o carta conto grazie al servizio Easy Pay.