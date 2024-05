Il posto più silenzioso del mondo, ecco qual è

Chi oggi non vorrebbe un pò di silenzio, stiamo sempre più soggetti a inquinamento acustico. Allora chi lo vuole può andare in luogo speciale, adibito apposta per ottenere un livello di rumore molto basso.

Ecco il luogo più silenzioso del mondo e può farti impazzire

Esiste un luogo molto silenzioso a tal punto da avere l’occasione di udire il battito del proprio organo vitale, il cuore, e il rumore prodotto dagli altri organi interni. L’anechoic chamber di Orfield Laboratories è stata riconosciuta come il luogo più silenzioso del pianeta, questo ce lo conferma il Guinness World Record. La stanza in questione ha un livello di rumore di sottofondo quantificabile circa -24,9 decibel. Questo silenzio “totale” può causare un senso di spaesamento nell’uomo quasi in maniera immediata. Inoltre il nome di questa camera speciale contiene un termine “anechoic” proprio per indicare la rimozione totale dell’eco. Quest’ultima quindi è una camera progettata per annullare al 100% il riverbero del suono.

I materiali e il metodo di progettazione di questa camera sono studiati apposta per rispondere alla richiesta di rimozione del rumore. Troviamo le pareti, il soffitto e il pavimento ricoperti completamente di cunei in fibra di vetro. Questo materiale ha la caratteristica speciale che riesce ad assorbire le onde sonore, creando un “vuoto acustico” strano alle nostra orecchie. Ha un isolamento rinforzato fatto da strati di mattoni e acciaio, mentre ha delle molle che isolano la camera dall’edificio per impedire qualsiasi tipo di vibrazione. Secondo Steven J. Orfield ovvero il designer della camera, l’esperienza che si prova quando si entra nella camera è unica e destabilizzante. La mancanza di un eco può confondere i sensi fino a far perdere l’equilibrio. Orfield comunque ha affermato che è umanamente impossibile rimanere all’interno della camera per più di 30 minuti rimanendo in piedi, si allungherebbe il tempo mettendosi seduti anche se di poco. Comunque la camera non è solo un luogo frutto di una curiosità scientifica, ma vengono sfruttate anche per fare test della rumorosità dei prodotti e far abituare gli astronauti al silenzio dello spazio.