La funzione Cerchia e Cerca lanciata quest’anno su tutti i dispositivi Samsung Galaxy S24, ha attirato l’attenzione di tutti i suoi utenti. Le innovative modalità utilizzate da questo sistema hanno promesso di rivoluzionare le ricerche online. Appena qualche mese dopo il suo rilascio Cerchia e Cerca sta per essere aggiornato con altre tre funzioni. A scovarle è stato Android Authority insieme al leaker AssembleDebug che hanno effettuato un teardown dell’APK.

Novità in arrivo per Cerchia e Cerca

I soggetti coinvolti hanno analizzato il codice e hanno scoperto quali sono le novità previste con il nuovo aggiornamento. È importante sottolineare che si tratta solo di speculazioni anche se è molto probabile che queste funzioni arrivino davvero, soprattutto in una prima fase di beta testing.

La prima possibile funzione riguarda la possibilità offerta da Cerchia e Cerca di salvare sul cloud la sezione di schermo selezionata. Una comodità in più per recuperare le proprie ricerche anche successivamente. In questo caso, le ricerche non sono di tipo testuale, ma basate su immagini o solo porzioni di esse.

Un’altra delle funzioni scoperte nel codice riguarda l’opportunità che vengano introdotti due nuovi comandi. Il primo è “seleziona tutto” la seconda “ascolta”. Sono due strumenti che ricordano quelli presenti su Lens. Quest’ultimi potrebbero arrivare sul nuovo servizio di ricerca che è stato introdotto da Google.

Anche la funzione “Ascolta”, già presente su Lens, consente, dopo aver evidenziato una porzione del testo, di far leggere il contenuto all’assistente virtuale. Si tratta di una funzione molto utile in termini di accessibilità. La terza e ultima novità riguarda la possibilità di selezionare il testo evidenziando nel mirino della fotocamera il testo in questione, o all’interno di un’immagine che è stata precedentemente cerchiata. Si tratta di una funzione particolarmente utile e “comoda” per intervenire su un contenuto testuale, selezionando le frasi che si intende selezionare.