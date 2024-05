Sta per arrivare una novità incredibile nel mondo Google riguardante i dispositivi Android, notizia che interessa tutti coloro che usano quotidianamente l’intelligenza artificiale. Un recente leak di AssembleDebug su X anticipa l’introduzione di una sezione dedicata a Gemini all’interno del menu Impostazioni.

Gemini è il chatbot basato sull’intelligenza artificiale di Google, sta prendendo sempre più piede per mertito dell’integrazione con Android. Fino ad adesso l’unico modo per usarlo era tramite ricerca su internet, ma grazie a questo nuovo aggiornamento dell’app Google, gli utenti avranno finalmente un modo in più per interagire con Gemini direttamente dai propri smartphone.

Altre novitá che riguardano Gemini

Nello specifico, la nuova opzione “Gemini” si troverà all’interno del menu Impostazioni dell’app Google, in mezzo tra le sezioni dedicate a Google Assistant e Impostazioni vocali. Per chi ha già scaricato l’APK dell’aggiornamento dell’app non sarà una novità in senso stretto, e permetterà di accedere alla nuova sezione nelle impostazioni, aprendo direttamente la finestra di chat del chatbot.

Gli utenti che invece non hanno ancora provato Gemini potranno attivarlo per la prima volta proprio da questa nuova opzione. Purtroppo AssembleDebug non ha specificato la versione dell’app Google che introdurrà questa novità, si presume che l’aggiornamento arriverà presto per tutti gli utenti.

Nonostante tutte le implementazioni apportate da Google, Gemini non è ancora arrivato al livello di Google Assistant, non essendo ancora in grado di sostituirlo. Alcune funzioni chiave dell’Assistente, come le routine personalizzate e la riproduzione di contenuti multimediali da servizi di terze parti, non sono ancora disponibili sull’AI. Tuttavia, Google sta continuamente lavorando per colmare questo gap funzionale, non ci resta quindi che attendere e scoprire in concreto cosa diventerà Gemini in futuro, sperando che possa essere presto accessibile da parte di tutti i consumatori, ed ipoteticamente a titolo completamente gratuito per ognuno di noi.