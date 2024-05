Apple iPhone 13 è quasi in REGALO gratis su Amazon: ecco quanto costa

Un risparmio fuori da ogni logica su Amazon per l'acquisto di Apple iPhone 13, costa meno di 600 euro.

Apple iPhone 13 può essere acquistato in questi giorni su Amazon ad uno dei prezzi più convenienti degli ultimi anni, finalmente dopo una lunga attesa, gli utenti possono pensare di comprarlo con un risparmio degno di nota, anche di 200 euro rispetto al listino originario.

Tutti coloro che scelgono di acquistarlo, riceveranno in confezione oltre all’iPhone 13, anche il cavo di ricarica, ma non il caricabatterie (il cosiddetto alimentatore) per il collegamento alla presa a muro. La porta di collegamento, presente sul frame inferiore, è una lighting, ricordiamo infatti che la USB-C è stata introdotta solamente con l’ultima versione degli iPhone, essendo un obbligo molto recente da parte dell’Unione Europea.

Apple iPhone 13, che sconto su Amazon

Il prezzo di Apple iPhone 13 risulta essere fortemente in ribasso rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, poiché proprio in questi giorni il suo listino originario di 759 euro, viene abbassato di quasi 200 euro, fino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 579 euro (-24%). Cliccate qui per comprarlo.

I punti di forza di un prodotto comunque di un paio di anni fa sono ancora oggi molteplici, tutto ha inizio con l’ampio display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, soluzione ideale per godere di una buona luminosità nell’utilizzo quotidiano, affiancata dal processore A15 Bionic che garantisce ottime prestazioni, con anche 128GB di memoria interna.

Il comparto fotografico è allo stesso livello di tutto il resto, essendo capitanato nella parte posteriore da due sensori da 12 megapixel, che permettono di raggiungere la realizzazione di buoni scatti fotografici, grazie alla presenza dell’ultra-grandangolare. Nella parte anteriore, invece, ecco arrivare il sensore da 12 megapixel, con possibilità di registrare senza alcuna difficoltà anche con risoluzione 4K e pieno supporto all’HDR.