Samsung è una delle aziende hi-tech leader del settore. Soprattutto nel settore degli smartphone primeggia con i suoi top di gamma presentati sul mercato mondiale. La tecnologia non è però l’unico settore in cui il colosso coreano si impegna ogni giorno. Un altro importante aspetto, infatti, riguarda la sicurezza dei dati sensibili degli utenti. A tal proposito, un ruolo fondamentale è coperto da Samsung Knox.

Qual è la funzione di Samsung Knox?

Si tratta di vari livelli di protezione riguardanti la sicurezza degli smartphone. Knox è un servizio incluso nei software di vari dispositivi prodotti da Samsung. Tra questi ci sono i top di gamma dell’intera serie Galaxy. Quest’ultimi vantano addirittura l’isolamento hardware (fisico) per ottenere una maggiore sicurezza. I livelli di Samsung Knox permettono di isolare e di conseguenza ridurre la superficie attaccabile.

È questo meccanismo a rendere gli smartphone più al sicuro e di conseguenza accadrebbe lo stesso con i dati personali degli utenti. Dunque, se un’applicazione diventa vittima di un exploit il resto del telefono potrebbe restare al sicuro e non correre pericoli. Le informazioni che vengono messe in sicurezza riguardano le password, i dati biometrici e quelli relativi al pagamento presenti in Wallet.

I modelli compatibili con Samsung Knox sono tutti quelli rilasciati negli ultimi anni dotati di Android. Dunque, non sono compresi solo i top di gamma della serie Galaxy S, ma anche i modelli di fascia medio e base della serie A, come ad esempio i Galaxy A55 e A35.

A livello tecnico viene attivato un sistema operativo virtuale. Quest’ultimo risulta separato da Android e permette di creare un altro livello di separazione tra le applicazioni in uso e le informazioni personali degli utenti. Concretamente, il sitema operativo viene eseguito da Knox Vault che viene integrato nel chip del dispositivo. In questo modo, se si presenta una vulnerabilità, il Vault Storage resterebbe al sicuro. Per richiedere qualsiasi tipo di intervento nel Valut il sistema operativo principale dovrà usare le API Samsung.