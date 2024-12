Se con l’arrivo del periodo natalizio, avete intenzione di aggiornare la promozione presente sul vostro numero di cellulare in provider che sicuramente farà al caso vostro è senza dubbio ho mobile, l’operatore vestito di viola infatti ogni mese aggiorna il proprio catalogo di offerte e garantisce ai propri clienti una scelta variegata con prezzi decisamente competitivi.

Il provider in questione risulta infatti da molti anni, uno dei più affidabili presenti sulla piazza e caratterizzato da promozioni davvero complete e ricche di opzioni, negli ultimi mesi poi l’operatore ha anche provveduto ad attivare la connettività 5G per permettere i propri utenti di godere del massimo della velocità possibile attualmente in commercio.

Vediamo insieme le promozioni attualmente presenti sul sito ufficiale di ho mobile e che cosa offrono.

Cosa offre Ho mobile

Sul sito ufficiale dell’operatore sono presenti tre promozioni, la prima non che la più economica offre a 6,99 € al mese 150 GB di traffico dati in 4G con minuti ed SMS illimitati, la seconda invece offre 200 giga di traffico dati in 4G con minuti ed SMS illimitati a 8,99 € al mese, l’ultima che è anche la più completa, è identica alla precedente ma a 9,99 € al mese di garantirà la possibilità di utilizzare il 5G, le promozioni in questione hanno un costo di 2,99 € come prezzo di attivazione ma solo in un determinato caso, altrimenti quest’ultimo salirà a 29,90 €.

Le promo hanno il costo di attivazione agevolato se effettuate la portabilità da uno dei seguenti operatori virtuali: Iliad, Fastweb, Coop Voce, Daily, Poste Mobile, Kena, CMLink Italy, Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, MUND_GSM, NT Mobile, NV Mobile, Noitel, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, Withu, Spusu Italia, Wings Mobile Italia, Élite Mobile, Italia Power, Conexo Technologies, 2appy Afinna One, Digi, Enegan, Feder.

Se siete interessati tutto ciò che dovete fare è recarvi sul sito ufficiale del provider e procedere all’attivazione.