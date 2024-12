Un pericolo che ogni giorno è dietro l’angolo per tutti gli utenti che sfruttano Internet è rappresentato senza dubbio dalle truffe online, questa tipologia di attacco mira a colpire gli utenti ed ad ingannarli per ottenere informazioni sensibili da poter sfruttare in una miriade di reati davvero ampia, i più pericolosi sono senza dubbio il furto di identità e il furto e direttamente dal conto corrente, spesso indotto tramite degli inganni che portano alla vittima stessa a inviare il denaro ai loro carnefici.

Le truffe online ovviamente per diffondersi sfruttano i canali di comunicazione disponibili sul web, fino a questo momento i preferiti erano le e-mail e gli SMS, da qualche mese però i truffatori hanno cambiato strategia e hanno iniziato a puntare su un social di messaggistica istantanea decisamente famoso, stiamo parlando di WhatsApp, l’applicazione infatti consente di colpire facilmente una platea di utenti davvero molto ampia incrementando in modo significativo le possibilità di successo delle truffe in questione, tanti utenti italiani ci stanno infatti segnalando l’arrivo di strani messaggi che ovviamente celano una truffa pronta a colpire in caso di scarsa attenzione, vediamo insieme qualche dettaglio per non cascarci in pieno.

Il messaggio e i rischi

Quello che vedete in alto è un classico esempio di questa tipologia di messaggio, i truffatori cercano di attrarre la vostra attenzione e in caso di risposta vi metteranno davanti agli occhi dei messaggi basati su strategie di ingegneria sociale che hanno l’obiettivo di farvi abbassare la guardia per portarvi a consegnare i vostri dati sensibili, nel dettaglio parliamo di offerte di lavoro molto allettanti oppure ricatti, alcuni elementi però ci aiutano a capire che siamo davanti ad una truffa, in primis il fatto che l’utente che ci contatta non è presente né nella nostra rubrica né a gruppi in comune con noi, per di più grazie a WhatsApp possiamo vedere che il messaggio proviene da un paese decisamente inaspettato.

Se sono presenti tutti questi elementi e anche tutti insieme siete davanti a una truffa probabilmente al 100%.