Iliad, con 9,99 euro c'è la Giga 180 con il 5G e una sorpresa

Non è stato semplice per Iliad mantenere degli standard così alti dopo il lancio ufficiale nel 2018. Fino a quel momento il gestore ha ritenuto opportuno mettere in circolazione delle offerte clamorose per quanto riguarda il prezzo dichiarando di voler continuare nel tempo. Effettivamente le promesse sono state mantenute e ad oggi parliamo sempre delle stesse e identiche prerogative.

Le scorse settimane sono state emblematiche: Iliad ha continuato a mettere tanta legna al fuoco per battere la concorrenza. Dopo aver proposto delle offerte clamorose durante gli scorsi mesi, è arrivato di nuovo il momento di una delle offerte più amate: la Giga 180. Con i contenuti che offre e con il prezzo predisposto, è davvero difficile che qualche gestore proponga qualcosa di migliore.

Iliad, la miglior promo è la Giga 180 con il 5G in regalo per tutti

Venendo ai dettagli, non ci sono dubbi: la Giga 180 è certamente una delle migliori promo in circolazione. Al suo interno si possono trovare infatti minuti e messaggi senza limiti verso qualsiasi gestore mobile e fisso con 180 giga in rete 5G. Il prezzo è di 9,99 € al mese per sempre senza cambiamenti.

Molte persone stanno sottoscrivendo questa soluzione mobile proprio perché c’è la rete migliore in assoluto. Il 5G infatti viene offerto da Iliad gratis, senza costi aggiuntivi iniziali e neanche in corso d’opera. Oltre a queste soluzioni, c’è anche un servizio clienti eccezionale al quale tutti ormai sono diventati fedeli.

Non mancano però le opportunità in aggiunta, in quanto chi sceglie questa offerta, che costa 9,99 € al mese, può avere anche uno sconto sulla fibra ottica. Il prezzo infatti cala a 19,99 € con tutto incluso per la casa, ma bisogna essere intestatari anche della rete domestica. Almeno per il momento l’offerta, sia in fibra che quella mobile, è disponibile sul sito ufficiale di Iliad senza alcun tipo di trabocchetto come riferiscono gli utenti.