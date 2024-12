Uno sconto davvero da non perdere è disponibile su Amazon, dove potete pensare di acquistare il Google Pixel 7a, raggiungendo a tutti gli effetti uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora, lo smartphone rientra perfettamente nella fascia medio/alta del settore, garantendo prestazioni ugualmente di ottima qualità generale.

Di livello leggermente inferiore rispetto ai fratelli maggiori, lo smartphone è caratterizzato da un processore Google Tensor G2, octa-core con frequenza a 2,85GHz, che viene affiancato da un GPU Mali-G7190 MP07, che conclude la configurazione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna. Il display è da 6,1 pollici di diagonale, un ottimo OLED con 431 ppi ed un refresh rate che può raggiungere i 90Hz, oltre a protezione Gorilla Glass 3, ed anche 16 milioni di colori.

Google Pixel 7a: arriva lo sconto migliore su Amazon

Google Pixel 7a è uno smartphone dal rapporto qualità/prezzo davvero imbattibile, infatti il suo listino iniziale è di 509 euro, cifra che risulta essere sufficientemente bilanciata nell’ottica comunque di avere accesso al massimo con il minimo sforzo. Per questo motivo restiamo piacevolmente colpiti dalla decisione di Amazon di abbassare la spesa del 43%, fino a scendere ad un valore finale di soli 292 euro. Collegatevi qui per l’acquisto.

Ottimi risultati fotografici, come per tutti i dispositivi Google Pixel, infatti nella parte posteriore si possono trovare due sensori differenti: un principale da 64 megapixel, seguito poi da un ultragrandangolare da 13 megapixel, con risoluzione 9238 x 6928 pixel, ed un angolo di ripresa di circa 120 gradi. I video, al contrario, possono raggiungere la massima risoluzione possibile, pari a 4K e 60fps. La batteria può apparire troppo ridotta, pari a 4385mAh, ma vi assicuriamo essere più che bilanciata per la tipologia di prodotto.