Huawei è riuscita in poco tempo a raggiungere traguardi davvero rilevanti. L’azienda cinese l’anno scorso ha lanciato il proprio SoC Kirin 9000S. Quest’ultimo è stato seguito dal Kirin 9010 parte della serie Pura 70. Con suddetti dispositivi l’azienda è riuscita nell’impresa di raggiungere un nuovo traguardo per quanto riguarda le spedizioni e i relativi guadagni relativi ai suoi chip.

Gli ultimi dati presentati su X da Canalys evidenziano che la divisione HiSilicon di Huawei (responsabile della produzione dei SoC Kirin) ha realizzato e diffuso 8 milioni di unità solo nel primo trimestre dell’anno. In questo modo l’azienda ha generato entrate per 6 miliardi di dollari.

Continua la scalata di Huawei

Si tratta di valori decisamente positivi che evidenziano la presenza di una strategia più accurata riguardo la decisione di tornare a produrre chip. Nonostante questi traguardi la strada da percorrere è ancora lunga. MediaTek risulta ancora la prima in classifica per quanto riguarda la vendita di chipset. Mentre Apple presenta ancora i profitti maggiori nel Q1 2024.

Eppure, le entrate di Huawei sono riuscite a permettere all’azienda di superare uno dei colossi nel settore. Google è ferma a 2 miliardi per la vendita di chip ed è stata superata dai guadagni dell’azienda cinese. Il principale rivale di Huawei al momento è Samsung che ha raggiunto 18 milioni di unità vendute con 9 miliardi di entrate.

Nel mondo, in totale, sono state registrate all’incirca 292,1 milioni di vendite di chip. Huawei HiSilicon al momento presenta una piccola fetta di mercato, circa il 2,7% rispetto al totale. Nonostante ciò, i dettagli emersi fino ad ora evidenziano che Huawei sia ora in costante crescita grazie anche agli oggettivi cali che stanno registrando i principali competitor in questo settore. Suddette riduzioni sono probabilmente dovute alle dinamiche di un mercato che si sta rivelando sempre più agguerrito e caratterizzato dalla presenza di una ricca concorrenza.