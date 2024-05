L’intelligenza artificiale si prepara a rivoluzionare Windows 11. Con Microsoft che si impegna a rendere sempre più centrale il ruolo dell’IA nel sistema operativo. Secondo le ultime informazioni divulgate da un rapporto di Mspoweruser, i prossimi aggiornamenti per Windows11 porteranno con sé una serie di innovazioni. Mettendo in evidenza l’importanza dell’ integrazione e delle funzioni basate sull’AI. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un’esperienza informatica più intelligente ed efficiente.

Windows e l’intelligenza artificiale, tante novità da scoprire

Una delle novità più intriganti emerse è la scoperta di una nuova sezione denominata “Aggiornamento delle componenti AI” all’interno delle Impostazioni di Windows 11. Al momento questa non mostra ancora alcuna informazione. Però suggerisce che in futuro potrebbero essere introdotte nuove funzionalità. Le quali saranno in grado di sfruttare l’intelligenza artificiale in modi innovativi. Si ipotizza infatti che consentiranno agli utenti di gestire e personalizzare le varie componenti IA presenti nel sistema operativo. Offrendo anche la possibilità di rimuoverle o aggiornarle secondo le proprie preferenze. Ciò segnala chiaramente l’impegno di Microsoft nel rendere l’intelligenza generativa più accessibile e integrata nell’esperienza d’uso di Windows11.

Ma non è tutto. Sono previste anche anticipazioni riguardanti la presentazione imminente da parte di Microsoft del futuro di Windows 11. Essa includerà anche una panoramica generale su tutte le novità in arrivo. L’evento in questione è previsto per il 20 Maggio 2024. Potrebbe inoltre vedere anche il debutto dei primi computer alimentati dall’IA, come il Surface Pro 10 e il SurfaceLaptop 6. Questi dispositivi, comunemente denominati “AI PC”, rappresentano una svolta davvero molto importante nel settore dell’informatica. Aprendo la strada a una nuova era di innovazione tecnologica. A tal proposito, con Microsoft all’avanguardia di questa rivoluzione, ci si può aspettare che anche altri produttori seguano il suo esempio. Dando il via a un periodo di rapido progresso e trasformazione nell’ambito dell’ia applicata ai computer di oggi.