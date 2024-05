Due device attesissimi per questo 2024 sono senza alcun dubbio Motorola Razr 50 e 50 Ultra, i due dispositivi devono ancora essere presentati però grazie al noto leaker Evan Blass, che storicamente ha contatti molto buoni in casa Motorola, non hanno più segreti, il leaker ha fornito delle immagini che mostrano sia la versione Ultra che quella liscia, le due non differiscono tantissimo come accadeva in passato, vediamo insieme i dettagli.

Ecco come saranno Razr 50 e 50 Ultra

Razr 50

Scheda tecnica:

Display: Interno: 6,9″, plastic OLED flessibile, 120 Hz, 1080 x 2640 pixel Esterno: 3,63″, OLED

CPU: MediaTek Dimensity 7300X

Memoria: 8 GB di RAM + 256 GB di storage

Fotocamere: Principale posteriore: 50 MP Ultra-grandangolo posteriore: 13 MP Frontale: 13 MP

Capacità batteria: 4.200 mAh

Peso totale: 188 g

Dimensioni spaziali: 171 x 74 x 7,2 mm

Prezzo: 899 euro.

Razr 50 Ultra

Scheda tecnica:

Display: Interno: 6,9″, plastic OLED flessibile, 165 Hz, 1080 x 2640 pixel Esterno: 4″, OLED

CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Memorie: 12 GB di RAM + 256 GB di storage, disponibile anche taglio da 512 GB

Fotocamere: Principale posteriore: 50 MP Telefoto posteriore: 50 MP (zoom 2x) Frontale: 32 MP

Certificazione IPX8 contro l’acqua

Capacità batteria: 4.000 mAh

Prezzo: a partire da 1.200€

Come potete vedere i due dispositivi sono davvero molto molto simili tra di loro, le differenze risiedono soprattutto nel display esterno che nella versione liscia risulta più piccolo e stretto in altezza, per il resto a cambiare sono la CPU che nel secondo modello include la top di gamma Snapdragon, mentre nel primo un SoC MediaTek.

Ovviamente il prezzo è il punto forte del modello liscio dal momento che non si era mai visto un device pieghevole a quel prezzo, sebbene serva attendere anche quello che farà Xiaomi con i suoi Mix Flip e Fold che potrebbero presentarsi a prezzi davvero più bassi.

Per il resto ora non serve che attendere la presentazione ufficiale per toccare con mano i due device e vedere come vanno nella vita reale a scanso delle specifiche tecniche.