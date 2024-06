Apple, AirPods migliorate grazie ad iOS 18

Apple ha deciso di migliorare le sue AirPods con l’ ausilio di iOS 18 in modo da offrire una visione più personalizzata del dispositivo; sarà molto utile soprattutto per chi ha problemi di udito. Questo tipo di aggiornamento va a completare quello fatto da iOS 17 che consentiva già una certa liberà di personalizzazione. Apple introdurrà delle funzioni che renderanno ancora più piacevole l’ ascolto dei diversi brani.

Il motivo per cui si opta per questo tipo di novità è principalmente legato al nuovo modello di iPhone che dovrà avere delle caratteristiche in più per poterle integrare perfettamente con gli AirPods. Ovviamente si cerca sempre di aumentare il numero di utenti che decide di acquistare un paio di cuffie per poter aumentare la fonte di guadagno; i nuovi modelli mirano anche ad un pubblico più ampio dato che le nuove funzionalità consentiranno anche a chi ha problemi di udito di sentire meglio.

Apple, AirPods ecco le nuove funzionalità

Le funzionalità che verranno inserite all’ interno dei nuovi AirPods sono un test dell’ udito e una funzionalità come apparecchio acustico che aiuterà le persone a sentire ancora meglio soprattutto indossando degli auricolari belli anche esteticamente. Le funzioni si dovranno adattare al nuovo sistema operativo sviluppato da Apple: iOS 18. Il test dell’ udito si incentra principalmente nell’ individuare delle carenze acustiche nell’ udito di una persona per poter prevedere delle possibili conseguenze peggiori in futuro. Il test dell’ udito serve anche ad offrire un’ ascolto personalizzato secondo le esigenze dell’ utente in modo da poter assecondare le facoltà uditive della persona. Quest’ idea di personalizzazione dell’ ascolto può essere vista come un motivo in più per avere dei dispositivi performanti che si adattano alle esigenze della persona.

Le funzionalità saranno molto importanti per la crescita del marchio soprattutto se quest’ ultime ampliano il mercato e riescono ad attrarre sempre più utenti.