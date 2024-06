Samsung ha svelato le novità dei suoi attesi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e ZFlip6, che saranno presentati ufficialmente il prossimo luglio. Tra le innovazioni principali, spicca l’integrazione della suite GalaxyAI. Una tecnologia introdotta per la prima volta con il GalaxyS24. Tale scelta evidenzia l’intenzione del colosso coreano di potenziare ulteriormente l’esperienza utente attraverso l’intelligenza artificiale.

Won-Joon Choi, vicepresidente esecutivo e capo del settore ricerca e sviluppo mobile dell’ azienda, ha spiegato che la società punta a ottimizzare l’uso dell’ IA sui nuovi dispositivi pieghevoli. Secondo Choi, questi ultimi offrono una versatilità e flessibilità uniche. In più, con l’implementazione dell’intelligenza artificiale, saranno in grado di aprire nuove possibilità d’uso.

Samsung: innovazione AI e design avanzato

Samsung mira a rivoluzionare le esperienze mobili adottando un “approccio ibrido all’AI”. Il quale è ritenuto dal dirigente come la soluzione più pratica e affidabile per gli utenti. Nonché una strategia per mantenere un vantaggio competitivo nel mercato.

La strategia dell’azienda prevede di fornire un equilibrio tra la reattività immediata garantita dall’intelligenza artificiale on-device e la versatilità dell’IA basata su cloud. Questa combinazione consentirà agli utenti di beneficiare di un’esperienza rapida e sicura, senza compromettere la privacy. In più, la collaborazione con partner leader del settore permetterà di offrire una vasta serie di funzioni utili nella vita quotidiana.

Oltre agli aspetti tecnologici, in rete sono già apparse alcune indiscrezioni sulle specifiche tecniche e sul design del GalaxyZ Fold 6. Anche se mancano ancora conferme ufficiali, sembra che Samsung stia preparando un lancio molto atteso per gli appassionati di tecnologia. La curiosità è poi alimentata dalle promesse di miglioramenti significativi, sia dal punto di vista dell’hardware che del software.

Insomma, il noto colosso coreano si appresta a lanciare i suoi nuovi dispositivi pieghevoli con un forte accento sull’innovazione tecnologica e l’AI. Un annuncio che segna un passo importante nella strategia del brand per mantenere la sua posizione di leader nel mercato degli smartphone pieghevoli. Così con il GalaxyZFold6 e ZFlip6, Samsung continua a spingere i confini della tecnologia mobile. Promettendo dispositivi all’avanguardia capaci di rispondere alle esigenze sempre più avanzate dei consumatori.