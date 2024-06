Vodafone sfida Iliad, sono 5 le offerte a confronto fino a 250 GB in 5G

L’intento di un gestore in questo periodo dell’anno non può essere altro che quello di rubare utenti alla concorrenza. Lo stanno dimostrando soprattutto i gestori virtuali e anche Iliad, che hanno intrapreso delle campagne promozionali ben precise e definite. Di fianco ovviamente non può fermarsi l’attività dei gestori per antonomasia, quelli che hanno dato vita al mondo della telefonia mobile in Italia: Vodafone è uno di questi e lo sta dimostrando con offerte di tutto punto.

Dopo aver mostrato alle persone cosa significa avere tanta qualità, il gestore vuole dimostrare anche di conferire una notevole convenienza. Questa fa parte delle nuove offerte che sono state ufficializzate di recente, tutte fatte di prezzi molto bassi e di tantissimi contenuti. A tal proposito, Vodafone vuole rimboccarsi le maniche e tornare in alto nelle classifiche di gradimento, proprio come era un tempo. Molto probabilmente con la sua gamma Silver ci riuscirà e senza troppi problemi o almeno così sembra. Chiaramente queste offerte non sono indirizzate a tutti, ma conta il gestore di provenienza.

Vodafone: le migliori offerte del momento sono le Silver, ecco tutti i dettagli in merito

Sono al momento due le offerte con cui Vodafone sta riuscendo a mettere in difficoltà la concorrenza. Ovviamente non potevano che far parte della gamma Silver, la quale include al suo interno tutto ciò che occorre all’utente medio.

Si parte da un prezzo di soli 7,99 € al mese per la Silver 100, promo che include minuti senza limiti verso tutti, 200 SMS verso tutti e infine 100 giga in 4G per navigare sul web ogni mese. La seconda, la Silver 150, arriva a 150 giga in 4G con tutto incluso per un totale di 9,99 € al mese.

Ovviamente non tutti possono scegliere queste promo, siccome Vodafone vuole attaccare soprattutto due tipologie di gestori. La prima è quella dei virtuali, praticamente tutti. La seconda è Iliad, gestore da sempre rivale di quello italiano.