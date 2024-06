Quest’estate, Kena Mobile lancia un’offerta imperdibile per gli amanti della navigazione internet: un mese gratuito e 300 GB di traffico dati. La promozione, denominata “Ke estate con KENA“, è pensata per accogliere l’estate con un’eccezionale opportunità di risparmio. Kena Mobile, operatore virtuale basato sulle infrastrutture TIM, ha ideato questa offerta per rispondere alle esigenze in costante evoluzione degli utenti.

Ke estate con KENA!

Negli ultimi quindici anni, il mondo della telefonia ha visto cambiamenti radicali. I dispositivi sono diventati più avanzati e le modalità di utilizzo si sono trasformate, spingendo gli operatori a proporre offerte sempre più competitive. Tra queste, spicca anche l’offerta di Lyca Mobile, che permette di usufruire di 180 GB di internet e minuti illimitati a meno di sei euro al mese.

L’offerta di Kena Mobile si distingue però tra le varie per la sua generosità e convenienza. Come descritto sul sito ufficiale, i nuovi clienti possono aderire all’offerta al costo di 5,99 euro al mese a partire dal secondo mese, con il primo mese completamente gratuito. La promozione include minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB di traffico dati in 4G, con ulteriori 100 GB di dati extra per chi attiva il servizio di ricarica automatica.

L’offerta di Kena Mobile non è aperta a tutti: possono aderirvi solo i clienti che provengono da Fastweb, Tiscali, Iliad, Lyca Mobile, PosteMobile e altri operatori virtuali. Questa strategia mira a incentivare la migrazione verso Kena Mobile, promettendo un’esperienza di navigazione senza precedenti.

La nuova promo Kena Flash rappresenta una proposta allettante per centinaia di clienti in cerca di una soluzione economica ma generosa. Con minuti illimitati, una grande quantità di dati e la possibilità di ottenere ulteriori 100 GB di dati gratuiti, l’offerta di Kena Mobile risponde perfettamente alle esigenze moderne di connessione e comunicazione.

Un’offerta davvero imperdibile

Con “Ke estate con KENA“, l’operatore telefonico Kena Mobile offre un’opportunità straordinaria per navigare senza preoccupazioni durante i mesi estivi. Un mese gratuito, 300 GB di traffico dati e un costo contenuto: un invito irresistibile a godersi l’estate connessi.