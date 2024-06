Mentre leggete quest’articolo, la vostra auto potrebbe essere parcheggiata, inattiva sotto il sole estivo. Immaginate se durante questo tempo morto potesse guadagnare autonomia gratuitamente, semplicemente grazie alla luce solare.

Se la vostra auto è a combustione interna, purtroppo non c’è molto da fare. Ma se è elettrica, il nuovo Solar Charger di GoSun potrebbe rivoluzionare la vostra esperienza. Questa azienda americana sta per introdurre un innovativo caricabatterie fotovoltaico da installare sul tetto dell’auto elettrica. Secondo i dati ufficiali, questo Solar Charger potrebbe aggiungere fino a 50 km di autonomia al giorno, a seconda del tipo di veicolo e delle condizioni meteorologiche. Naturalmente, in giornate piovose il rendimento sarebbe inferiore.

L’innovativo Solar Charger di GoSun

L’idea è allettante. Immaginate di partire al mattino, percorrere 20 km per arrivare al lavoro e parcheggiare la vostra auto sotto il sole. Al momento di tornare a casa, avreste guadagnato 50 km di autonomia senza spendere un centesimo.

Se consideriamo una settimana lavorativa, è possibile recuperare circa 250 km di autonomia solo grazie alla luce solare. Questo significa poter coprire gratuitamente la maggior parte dei tragitti casa-lavoro-casa, senza alcun costo e sforzo aggiuntivo.

Facciamo un calcolo più ampio. Ricaricando al lavoro dal lunedì al venerdì, si potrebbero recuperare circa 13.000 km di autonomia all’anno grazie alla luce solare. Anche se bisogna tener conto dei giorni piovosi o nuvolosi, che ridurrebbero il beneficio, potremmo stimare un risparmio di circa 8.000 km all’anno. A un costo medio di ricarica di 0,50 euro al kWh, questo si tradurrebbe in un risparmio annuo di 600-800 euro. In dieci anni, il risparmio potrebbe arrivare a 6.000-8.000 euro.

Questi sono calcoli approssimativi, ma evidenziano il potenziale risparmio economico e ambientale offerto dal GoSun EV Solar Charger. Anche se non viene utilizzato quotidianamente, il caricabatterie solare può essere prezioso per ricaricare l’auto durante le vacanze o in altri momenti dell’anno. Se lavorate da casa e l’auto rimane parcheggiata per lunghi periodi, il beneficio in termini di chilometri guadagnati aumenta ulteriormente.

Aumentare l’autonomia stando fermi

Il GoSun EV Solar Charger non è per tutti, soprattutto considerando il prezzo di circa 2.800 euro, anche se negli Stati Uniti ci sono incentivi fiscali che possono abbassare il costo del 30% in alcuni stati.

Dal punto di vista tecnico, il Solar Charger si monta facilmente sulle barre del tetto, pesa solo 32 kg ed è progettato per resistere nel tempo, fornendo un’uscita di 1.200 W (1,2 kW) grazie alla luce solare.

Questo innovativo dispositivo non solo offre un modo ecologico per aumentare l’autonomia dell’auto elettrica, ma rappresenta anche un passo avanti nell’uso delle energie rinnovabili nella mobilità urbana. Resta da vedere come sarà accolto sul mercato europeo e se contribuirà a una maggiore adozione delle auto elettriche, promuovendo la sostenibilità e riducendo l’impatto ambientale delle nostre città.