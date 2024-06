Galaxy S24, novità per la funzione Instant Slow-Mo

Molte sono le novità che riguardano in questo ultimo periodo gli smartphone, i quali hanno sviluppato le loro caratteristiche in molti ambiti. Una di queste per esempio è quella dell’intelligenza artificiale che sti sta spargendo attualmente in molti rami della tecnologia. Un’altra funzionalità molto interessante che si può trovare su Galaxy S24 è la Instant Slow-Mo.

Questa funzionalità nell’ultimo periodo sta prendendo molta popolarità soprattutto per i vari aggiornamenti che sta subendo.

Galaxy S24, quale funzionalità?

La famosissima serie Galaxy S24 è una delle prime linee di cellulari a fornire delle funzionalità che si basano sull’uso dell’intelligenza artificiale. Oltre a questi si possono trovare molte altre funzioni come ad esempio la Instant Slow-Mo, molto apprezzata dalla maggior parte degli utenti.

In particolare con l’utilizzo di essa si può rallentare i video presenti nelle propria galleria senza nessun tipo di impegno e soprattutto senza l’utilizzo di svariati software di editing. Grazie alle nuove tecnologie come su Galaxy S24 viene usata proprio l’intelligenza artificiale generativa per permettere di inserire dei nuovi fotogrammi tra quelli originali. Permettendo di creare un effetto slow-motion fluido.

Secondo alcune fonti attendibili, la famosissima azienda sta impiegando gran parte del proprio lavoro per aggiungere il supporto a HDR10+ alla funzione Instant Slow-Mo dei relativi Galaxy S24.

Infatti fino ad ora risultava impossibile applicare a questa tipologia di video il suddetto effetto, ma grazie al prossimo aggiornamento del software sarà disponibile rallentare i video HDR10+, senza togliere niente a quest’ultimi.

Nel frattempo Samsung si è messa all’opera per espandere l’intelligenza artificiale generativa introdotta con Galaxy S24 sui diversi modelli passati. Infatti la funzione Instant Slow-Mo dovrebbe arrivare su Galaxy S23, Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5 e Galaxy Tab S9.

Intanto Samsung ha rivolto gran parte della sua attenzione anche al secondo evento Unpacked dell’anno, ricco di novità e aggiornamenti in arrivo.