CUPRA, il noto marchio catalano sinonimo di sportività e stile di vita distintivo, sta per lanciare sul mercato italiano il suo ultimo gioiello. Si tratta della Tavascan, un SUV Coupé completamente alimentato ad energia elettrica. Presentata in anteprima al Salone di Francoforte nel 2019 come concept car, la CUPRATavascan ha mantenuto intatte le sue linee accattivanti e sinuose. Riuscendo a trasformarsi in una vettura di serie pronta a conquistare il cuore degli appassionati di motori eco-friendly. Progettata e sviluppata a Barcellona, questa straordinaria automobile sarà prodotta ad Anhui, in Cina. In particolare resso un centro all’avanguardia nel settore della mobilità elettrica, di proprietà del Gruppo Volkswagen.

CUPRA Tavascan, una promessa di impegno e innovazione

Il debutto ufficiale della nuova CUPRA sul mercato italiano è previsto per giugno 2024. Con le prime consegne destinate a coloro che hanno già prenotato il loro modello che arriverà dopo la stagione estiva. La Tavascan si unisce alla Born come la seconda proposta completamente elettrica del marchio catalano. Preparando il terreno per l’arrivo imminente della CUPRARaval. Una citycar zero emissioni derivata dalla concept car UrbanRebel. Questo impegno deciso verso l’elettrificazione rappresenta il fulcro della strategia dell’azienda. Essa infatti punta a trasformarsi in un brand completamente elettrificato entro il 2030. Così da potersi distinguere dalla massa delle proposte convenzionali presenti attualmente sul mercato. Parole che trovano eco nelle dichiarazioni del CEO di CUPRA, Wayne Griffiths, il quale sottolinea che la Tavascan non è soltanto una risposta ai cambiamenti. Ma un’autentica forza propulsiva per creare un futuro sostenibile. Quello che un tempo poteva sembrare un sogno, ora si materializza in una realtà tangibile con la CUPRATavascan. La vera incarnazione della visione innovativa del marchio catalano.

La sua presenza sul mercato non passa inosservata. Poiché la Tavascan si distingue per la sua propulsione completamente elettrica. Ma anche per il suo design audace e ricercato, che incarna l’eleganza e la sportività tipiche del marchio. Anche le prestazioni non deludono. Parliamo infatti di un mix di potenza e agilità che promettono emozioni forti ad ogni accelerazione. Il panorama dell’automotive sta cambiando rapidamente, e il famoso brand si propone come una delle protagoniste di questa rivoluzione. Portando avanti l’eredità di innovazione e dinamismo che lo contraddistingue da sempre. Con l’attesa che cresce e l’entusiasmo palpabile, l’arrivo della CUPRATavascan segna un momento molto importante nel mondo automobilistico. Aprendo la strada a un futuro sempre più sostenibile e appassionante.