Una delle battaglie più interessanti alla quale assisteremo il prossimo anno è senza alcun dubbio quella tra processori, nel dettaglio assisteremo all’arrivo dell’Exynos 2500 che cercherà di spodestare lo Snapdragon dal monopolio incontrastato che ormai lo caratterizza da anni, Samsung infatti sta puntando molto sulla propria linea di processori e sembra veramente intenzionata a investire le proprie risorse economiche e industriali nel progetto.

Probabilmente per la linea S25 assisteremo a qualcosa di già visto, ovvero l’arrivo di una configurazione mista che varia in base al mercato, con i modelli base e plus che avranno il chip Exynos in alcuni mercati e Snapdragon in altri, mentre la variante Ultra sarà Snapdragon only in tutto il mondo, probabilmente il tutto come banco di prova per uno switch completo e definitivo per il 2026 in favore di Exynos.

Exynos più potente ?

Samsung definisce il proprio chip come “Dream Chip” e sembra essere convinta del proprio operato, il merito va soprattutto allo sviluppo del nodo a 3nm che verrà accompagnato da una vera e propria rivoluzione hardware dal punto di vista dell’architettura del processore, effettivamente Samsung e Synopsys avevano confermato di aver dato il via alla produzione di massa dei loro primi chip con nodo a 3 nm, che dovrebbero essere proprio gli Exynos 2500.

Secondo alcuni report coreani sembrerebbe che Exynos 2500 sarà addirittura migliore della controparte Qualcomm almeno in termini di efficienza energetica, cosa sorprendente vista la nota efficienza e potenza delle CPU Snapdragon, il fattore discriminante potrebbe essere al netto il nodo a 3nm misto alla riorganizzazione hardware del chip, al momento si sa veramente poco però, l’unica news certa è che Samsung userà i Core Cortex-X5 di Arm come P-Core del suo nuovo SoC, i quali la renderanno la più potente come base hardware del mercato, ma come ben sappiamo, potenza non necessariamente è sinonimo di velocità.