Le Offerte UnipolMove e MooneyGo in risposta agli aumenti Telepass

Dopo che lo scorso mese Telepass ha annunciato il rincaro del prezzo dell’abbonamento di base del 113%, i servizi concorrenti hanno colto l’occasione per proporre nuove opzioni. Il drastico aumento ha infatti spinto molti utenti a cercare alternative più economiche, trovando soluzioni vantaggiose con UnipolMove e MooneyGo.

UnipolMove ha lanciato una promozione molto allettante per i nuovi clienti che sarà disponibile fino al 28 maggio. L’offerta permette di ottenere fino a due device con canone gratuito per un anno. Dopo tale anno, l’abbonamento di ogni dispositivo costerà solo 1,50 euro al mese, un prezzo di gran lunga al di sotto i 3,90 euro richiesti da Telepass. Questa promozione riguarda, però, esclusivamente il piano Privati.

Anche MooneyGo ha lanciato una promozione allettante per attrarre nuovi clienti provenienti da Telepass. Il servizio di telepedaggio di MooneyGo può essere attivato in soli 5 minuti in uno degli oltre 15.000 punti vendita Mooney abilitati o tramite app. L’offerta prevede 6 mesi di canone gratuito, dopodiché il servizio costerà 1,50 euro al mese.

Quale dei due servizi è meglio di Telepass?

Anche se i servizi di base offerti da Telepass, UnipolMove e MooneyGo siano molto simili, esistono alcune differenze che possono influenzare la scelta degli utenti. Tutti e tre permettono di pagare le strisce blu e i parcheggi convenzionati, oltre ovviamente al telepedaggio. Telepass, tuttavia, si distingue per la possibilità di essere utilizzato anche all’estero, cosa da non sottovalutare se si è un guidatore che viaggia frequentemente fuori dall’Italia. UnipolMove, d’altra parte, non supporta al momento il telepedaggio nei caselli siciliani, un limite che potrebbe influenzare la scelta degli utenti residenti o che viaggiano spesso in Sicilia.

MooneyGo, con la sua attivazione facile e il costo contenuto, rappresenta invece una soluzione pratica per chi desidera un servizio semplice e immediato. La decisione di passare da Telepass a UnipolMove o MooneyGo dipende dunque dalle esigenze specifiche di ciascun utente. Mentre Telepass ha cercato di contrastare la fuga dei clienti offrendo un anno di canone gratuito e cashback, le promozioni aggressive dei due servizi potrebbero essere le soluzioni vantaggiose per chi cerca risparmio e funzionalità.