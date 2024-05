Motorola Moto G14 è uno smartphone di fascia bassa, un prodotto che indiscutibilmente cerca di catturare l’attenzione dei consumatori, mettendo sin da subito a disposizione di tutti una serie di ottime specifiche tecniche su cui è possibile fare affidamento, con una spesa che comunque non va oltre i 128 euro.

Il prodotto dispone di un ampio display da 6,5 pollici di diagonale, è un IPS LCD con risoluzione FullHD+, che viene mosso da un processore molto basilare, trattasi di un Unisoc T616, affiancato a sua volta da una buonissima batteria da 5000mAh, che punta a cercare di garantire una usabilità quotidiana superiore al normale, tanto da renderlo quasi un battery phone.

Motorola Moto G14: un prezzo inedito su Amazon

Motorola Moto G14 non è mai costato così poco, a tutti gli effetti gli utenti oggi possono spendere solamente 128 euro per il suo acquisto, mettendo così a disposizione un ottimo smartphone, relativamente economico, con la sua solita garanzia legale della durata di 2 anni, in versione completamente no brand. Premete qui per acquistarlo.

La versione del sistema operativo con cui viene commercializzato è Android 13, non presenta praticamente alcuna personalizzazione software, ricordiamo infatti che Motorola non tende ad integrare nulla nei propri device, se non le tanto amate Moto Actions. Il comparto fotografico è rappresentato da un sensore principale da 50 megapixel, capace di realizzare ottimi scatti nella maggior parte delle condizioni luminose. Il design è curato e minimale, perfettamente in linea con gli standard a cui Motorola ci ha abituati nel corso del tempo, supportando anche la ricarica TurboPower, che permette così di poter tornare ad utilizzare il dispositivo quanto prima, riducendo al massimo i tempi morti e di ricarica del prodotto stesso.