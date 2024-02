Ikea Italia ha annunciato una nuova partnership nel settore del fotovoltaico con il gruppo Svea Solar, tra i leader europei nel campo delle energie rinnovabili. Questo accordo strategico si tradurrà nella disponibilità dei pannelli fotovoltaici Solstråle nei negozi Ikea e sul sito web, portando avanti la missione di entrambe le aziende di promuovere l’adozione di energie sostenibili.

Solstråle arriva in tutta Italia

Il contesto italiano attuale, caratterizzato da un aumento dei prezzi dell’energia e dalle preoccupazioni per le bollette sempre più salate, ha spinto il 71,5% degli italiani, secondo il rapporto Edison-Censis 2023, a rivedere i propri comportamenti per ridurre i consumi energetici, in particolare legati a illuminazione e riscaldamento. In questo scenario, l’iniziativa congiunta di Ikea e Svea Solar si presenta come una risposta concreta, offrendo ai consumatori una soluzione “chiavi in mano” per passare a un’energia più sostenibile e risparmiare.

Solstråle diventa il veicolo attraverso cui Ikea e Svea Solar vogliono semplificare la transizione verso l’energia sostenibile. I clienti possono accedere al servizio sia online su ikea.it sia fisicamente nei negozi. In quest’ultimo caso, basta inquadrare il QR code vicino all’espositore dei pannelli solari per avviare il processo. Compilando il modulo, i consumatori riceveranno una consulenza dettagliata e un preventivo completo, che include tutti i componenti dell’impianto, l’installazione e la gestione delle pratiche amministrative necessarie.

Fin dall’inizio dell’anno, i pannelli fotovoltaici Solstråle sono stati resi disponibili in 16 regioni italiane su 20, e Ikea ha annunciato l’obiettivo di coprire le restanti quattro regioni entro la fine dell’anno. Questo sforzo mirato renderà accessibile la soluzione Solstråle a livello nazionale.

Un impegno a lungo termine per l’ambiente

Per quanto riguarda i costi, i pannelli Solstråle partono da 4.899 euro per l’impianto “Mini” da 2,79 kWp, adatto a un consumo annuo di circa 2.500 kWh. L’opzione con sistema di accumulo da 5,6 kWh costa invece 9.799 euro. È importante notare che è possibile beneficiare della detrazione fiscale, recuperando il 50% del costo dell’impianto. La garanzia offerta su questi pannelli è di 30 anni, sia per i moduli stessi che per il rendimento (minimo dell’80% della potenza nominale). L’installazione è coperta da una garanzia di 5 anni, mentre l’inverter ha una garanzia di 10 anni.

In un contesto in cui la sostenibilità diventa sempre più centrale nelle scelte quotidiane, questa collaborazione tra Ikea e Svea Solar si presenta come un passo significativo verso una maggiore adozione di soluzioni energetiche più ecologiche. Offrendo una soluzione completa e accessibile, le due aziende si collocano al centro di un movimento sempre più urgente verso un futuro energetico sostenibile.