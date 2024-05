Una delle tecnologie maggiormente diffuse in questo periodo è sicuramente l’intelligenza artificiale. Sono sempre di più i settori coinvolti nella sua espansione e le applicazioni di messaggistica non ne sono escluse. A tal proposito sta per arrivare su WhatsApp una nuova funzione davvero interessante proprio grazie all’intervento dell’AI.

Da un video su TikTok arriva un’indiscrezione riguardo una nuova funzione che potrebbe presto essere implementata sull’app di messaggi più utilizzata al mondo. Si tratta di un tool generativo che si basa su un particolare algoritmo di intelligenza artificiale, il cosiddetto text-to-image. Suddetto strumento è in grado di realizzare delle immagini sulla base di un prompt testuale fornito dagli utenti. Grazie al suo arrivo su WhatsApp presto gli utenti potranno sfruttarlo per far prendere vita ai messaggi di testo che intende inviare. Vediamo come.

L’AI arriva anche su WhatsApp con un nuovo tool

Come viene mostrato sul video di TikTok su citato, su WhatsApp sta per arrivare una nuova icona a quelle presenti negli strumenti in chat. Cliccandoci gli utenti avranno accesso ad un prompt testuale. Qui sarà possibile inserire il testo di un messaggio che il nuovo tool AI utilizzerà per generare un’immagine corrispondente. Una volta creata suddetta immagine sarà possibile inserirla nella chat di testo.

L’introduzione di questa novità su WhatsApp promette di rendere le conversazioni sull’app di messaggistica molto più fantasiose ed interattive. Infatti, sfruttando il tool sarà possibile dare vita alle proprie idee mentre si parla con i propri amici. Allo stesso tempo potrebbe essere un ottimo punto di partenza se si sta parlando con dei colleghi condividendo un’idea visiva di quello di cui si sta parlando.

Se consideriamo quanto detto è evidente le innumerevoli possibilità che potrebbero aprirsi per tutti gli utenti che utilizzano ogni giorno WhatsApp sia per lavoro che per divertimento. Non resta che aspettare che questo nuovo tool arrivi sulla piattaforma e che la funzione venga resa pubblica per poter sperimentare con essa un’infinità di opportunità.