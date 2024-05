Android, app e giochi improvvisamente gratis sul Play Store: la lista

Anche oggi è la giornata perfetta per gli utenti Android che vogliono scaricare titoli gratuiti all’interno del Play Store. Quelli gratis di questa giornata sono in realtà a pagamento, per cui l’opportunità è davvero grande.

Di pari passo con i tanti aggiornamenti che stanno riguardando l’interfaccia e soprattutto le funzionalità di Android, ci sono quindi anche le grandi offerte. Oggi all’interno del Play Store sono comparsi tanti nuovi titoli molto interessanti, tutti pronti a soddisfare il pubblico. Ovviamente bisogna solamente rifarsi all’elenco che trovate in basso per poter avere a disposizione pezzi pregiati del Play Store. Tra questi ci sono giochi ed applicazioni che molte persone hanno monitorato per lungo tempo prima che diventassero gratuiti.

Ovviamente tutto quello che gli utenti scaricheranno oggi sarà per sempre gratuito sul loro smartphone. L’account Google infatti riesce a ricordare tutti i titoli e il loro stato al momento del download, per cui, anche qualora uno dei titoli nella lista in basso dovesse tornare a pagamento in futuro e gli utenti dovessero averlo disinstallato, potranno scaricarlo gratis, esattamente perché tempo addietro già lo avevano fatto.

Proprio in virtù di questa peculiarità di Google, il consiglio è quello di procedere al download di tutto, anche di ciò che non interessa. Subito dopo aver effettuato il download gli utenti potranno comunque cancellare le applicazioni che già dall’inizio non erano di loro gradimento. In questo modo però si assicureranno per il futuro la possibilità di poterle scaricare di nuovo gratis, magari perché gli serviranno.

Android: all’interno del Play Store ci sono questi titoli da prendere subito al volo gratis

All’interno dell’elenco in basso gli utenti Android possono provvedere a scaricare veramente tutto ciò che vedono e gratis. Basta solo cliccare sul link e il gioco sarà fatto in pochi secondi.