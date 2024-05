Il 22 maggio, in India, il Real GT 6T sarà ufficiale. Realme ha utilizzato l’annuncio per svelare l’aspetto del nuovo dispositivo. E non è tutto. Realme ha anche affermato che il prossimo Real GT 6T sarà il primo con un chip Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 in India.

Suddette informazioni rilasciate, sembrano coincidere con i dettagli principali di un altro smartphone già in circolazione al momento, almeno in Cina. Si tratta del GT Neo6 SE, lanciato appena un mese fa.

Realme GT 6T e Neo 6 SE: stesso dispositivo?

Nulla è accertato, ma potrebbe trattarsi dello stesso dispositivo presentato con due nomi diversi in base al mercato di riferimento. Vediamo quali sono le principali caratteristiche del GT Neo6 SE di Realme. Il display del dispositivo è un OLED LTPO da 6,78pollici. La risoluzione è di 2.780×1.264pixel, con 450ppi. La frequenza di aggiornamento fino a 120Hz offre fluidità nelle animazioni e nei movimenti senza precedenti.

Suddetto smartphone di Realme è dotato di un SoC Qualcomm Snapdragon 7+Gen3 realizzato con un processo produttivo TSMC a 4nm. Il dispositivo viene presentato con diverse varianti. Si tratta di 8,12 e 16 GB di RAM LPDDR5X. Lo spazio di archiviazione invece può essere di 256 o 512 GB.

Anche il comparto fotografico è estremamente rilevante. La fotocamera posteriore wide è da 50 MP, mentre la ultra wide è da 8 MP. La fotocamera frontale è da 32 MP. Per quanto riguarda la connettività, il GT Neo6 SE di Realme supporta il 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.4. Inoltre, è dotato di dual SIM. Lo smartphone offre anche una vasta gamma di sistemi di posizionamento, come Galileo, Glonass e GPS. Include anche USB-C, NFC e un emettitore a infrarossi.

L’interfaccia del dispositivo è gestita da realme UI5.0 che si basa su Android 14. La batteria è da 5.5000mAh e la tecnologia di ricarica è SuperVooc 100watt. Lo sviluppo in India dei nuovi dispositivi sembra provare un’apertura ad altri mercati che potrebbe ulteriormente ampliarsi con il tempo.