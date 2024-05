Da parecchi anni oramai il design del comparto fotografico di uno smartphone costituisce una delle caratteristiche più importanti di quest’ultimo dal momento che si trasforma in un segno distintivo di una linea di smartphone precisa, basti pensare ad esempio ai design di iPhone con un’isola quadrangolare a bordi arrotondati con all’interno le cam o a quello di Samsung che nei suoi Galaxy S usa invece un design tendenzialmente verticale con le fotocamere integrate nella scocca del dispositivo.

Per quanto riguarda one plus nei suoi ultimi top di gamma della serie 12, il design scelto è stato quello di un’isola circolare centrale che abbracciava appunto le varie camere, un design imponente che è piaciuto a molti ma allo stesso tempo è stato sgradito anche da tanti, un cambiamento di rotta in tal senso era dunque pronosticabile e a quanto pare sta per avvenire, alcuni leaks diffusi in rete infatti mostrano come i flagship dell’azienda cinese cambieranno design rispetto al passato e anche tra di loro, OnePlus 13 infatti avrà un’isola centrale mentre OnePlus 13R un quadrato spostato verso sinistra.

I leak annunciano il design

I leak messi in rete tramite X dal leaker Yogesh Brar inquadrano come saranno diversificati i due smartphone e i loro moduli fotografici:

Tutto ciò coincide anche con il render diffuso dal leaker Fixed Focus Digital e che inquadra OnePlus 13R con un modulo fotocamera quadrato e spostato verso la sinistra.

Dunque si tratta di un ulteriore informazione in più per quanto riguarda i prossimi top di gamma dell’azienda cinese che come annunciato precedentemente potrebbero essere i primi device a essere equipaggiati con la CPU Snapdragon 8 Gen 4.

Ora come ora però non c’è nulla di sicuro dunque per avere informazioni concrete e certe dovremmo attendere la presentazione da parte dell’azienda cinese, indubbiamente ci aspettiamo tanto dal momento che i suoi device sono sempre stati una bomba dal punto di vista hardware senza nessun tipo di compromesso ad ogni livello, display e hardware integrato.